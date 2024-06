ROCKWOOL baut in Eskilstuna, Schweden, ein neues Werk, in dem die firmeneigene elektrische Schmelztechnologie in großem Maßstab zur Deckung der wachsenden Nachfrage nach kohlenstoffarmen Dämmstoffen in Schweden und Finnland beitragen wird

HEDEHUSENE, Dänemark, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ROCKWOOL gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit dem Bau eines neuen Werks im schwedischen Eskilstuna, ca. 100 Kilometer westlich von Stockholm, beginnen wird. Die Lage dieses Standorts ist aus logistischer Sicht ideal, um Kunden auf dem schwedischen und finnischen Markt zu beliefern. Die hochmoderne Produktionsstätte wird mit Schwedens reichhaltigem Angebot an emissionsarmem Strom betrieben und 120 neue Arbeitsplätze schaffen. Das neue Werk wird jährlich 100 kt der nicht brennbaren, recycelbaren und langlebigen Steinwolldämmung von ROCKWOOL produzieren und ist damit die bisher größte elektrische Schmelzanlage der Welt. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 erfolgen.



ROCKWOOL hat den Grundstückskauf angekündigt, die Gemeinde und die zuständigen Behörden konsultiert und die behördlichen Genehmigungsverfahren eingeleitet und wird in naher Zukunft mit dem Bau beginnen. Die Dämmstofffabrik wird das fünfte ROCKWOOL Werk dieser Art in Skandinavien sein.

"Die Nachfrage unserer Kunden nach kohlenstoffarmen Baumaterialien steigt, denn sie wollen sowohl ihre eigenen Dekarbonisierungsziele als auch die EU-weiten Ziele im Rahmen der Richtlinien für Energieeffizienz und Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden erreichen. ROCKWOOLs firmeneigene Technologie zum elektrischen Schmelzen in großem Maßstab, die auf Schwedens reichhaltigem Angebot an emissionsarmem Strom zurückgreift, wird zur Deckung dieses Bedarfs beitragen, von dem wir erwarten, dass er im Laufe der Zeit im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinien weiter zunehmen wird", so Frank Larsen, Managing Director, ROCKWOOL Nordics. Frank Larsen ergänzt: "Darüber hinaus wird die Fabrik dazu beitragen, dass ROCKWOOL seine eigenen ehrgeizigen Dekarbonisierungsziele erreicht."

Über ROCKWOOL

Wir wollen das Leben aller bereichern, die mit unseren Produkten und Dienstleistungen in Berührung kommen. Wir unterstützen Kunden und Gemeinden bei der Bewältigung der größten Nachhaltigkeits- und Entwicklungsherausforderungen unserer Zeit - vom Energieverbrauch und Lärmemissionen bis hin zur Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit und Hochwasserkatastrophen. Unsere Produktpalette spiegelt die unterschiedlichen Bedürfnisse auf der Welt wider und unterstützt unsere Stakeholder dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vollständig recycelbares, vielseitiges Material. Es bildet die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb. Mit rund 12.000 engagierten Mitarbeitenden in 40 Ländern und Vertretungen in mehr als 120 Ländern sind wir der weltweit führende Anbieter von Produkten aus Steinwolle - von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, von Außenverkleidungssystemen bis zu Lösungen für den Gartenbau, von technischen Fasern für die Industrie bis zu Dämmstoffen für die verfahrenstechnische Industrie sowie für den Schiffbau und Offshore-Bereich.

