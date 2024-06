Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Australische Dollar (AUD) erfährt heute eine deutliche Aufwertung, so die Experten von XTB.Das Währungspaar AUD/USD habe um fast 0,55% zugelegt, nachdem die australischen Inflationsdaten für Mai eine deutliche positive Überraschung dargestellt hätten. Während man in den meisten Industrieländern davon ausgehe, dass die Zinsen nicht mehr steigen oder höchstens sinken würden (wie bei der Europäischen Zentralbank oder der Bank of Canada), würden die Erwartungen rund um die RBA auf eine mögliche Zinserhöhung bei ihrer nächsten Sitzung im August hindeuten, die inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% eingepreist sei. ...

