Sehr positiv: Analysten besprechen Explorationserfolg von Uranfirma Aero Energy

Anzeige / Werbung

Auch bei Analysten sorgen die jüngsten Explorationsergebnisse von Aero Energy für Aufmerksamkeit!

Die kanadische Urangesellschaft Aero Energy (TSXV AERO / Frankfurt UU3) und deren operativer Partner Fortune Bay haben gleich in ihrem zweiten Bohrloch auf dem Murmac-Projekt im Athabasca-Becken hohe Radioaktivität unter anderem in Verbindung mit sichtbarer Uranmineralisierung gemessen. (Wir berichteten) Die Analysten von Red Cloud Securities haben sich die Meldung genauer angesehen und bewerten sie als "sehr positiv" für das Unternehmen.

So hohe Radioaktivität (bis zu 33.600 Ausschläge pro Sekunde) stütze die These der Aero-Geologen, dass starke Alterationen, die Struktur, die Radioaktivität und das Auftreten von Peliten und Quartziten auf ein großes Mineralisierungssystem hindeuten würden, so Red Cloud. Dieser Erfolg rechtfertige weitere Bohrungen, auch wenn einige davon wohl erst im Winter erfolgen könnten, da die Vererzung zum Teil unter einem See liege.

Neue Prioritäten entstanden

Ziel von Aero Energy sei es gewesen, diesen Sommer 20 bis 25 Bohrlöcher mit einer Länge von 4.000 bis 5.000 Metern auf den Projekten Murmac und Sundog durchzuführen. Jetzt aber sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Bohrmeter in Echtzeit angepasst werde. Denn schließlich, so die Experten, seien zwei neue Prioritäten entstanden. Erstens nämlich bedeute diese potenzielle Entdeckung, dass das Bohrgerät nicht vom aktuellen Ziel bewegt werde, sondern das Unternehmen entlang des Trends und in die Tiefe Erweiterungsbohrungen vornehmen werde. Zweitens, so Red Cloud, stelle der entdeckte Zusammenhang zwischen Uran und Graphit einen Nachweis des Explorationskonzepts von Aero dar - das Unternehmen war davon ausgegangen, dass Uranmineralisierung auf Murmac auch im Grundgestein zu finden ist - und eröffne den gesamten 30 Kilometer langen, von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Trend für weitere Exploration.

Das Gebiet sei eigentlich, so die Analysten, für strukturelle Lagerstätten vom Typ Beaverlodge bekannt, die leicht an der Oberfläche zu entdecken seien. Auf mit Graphit assoziierte, im Grundgestein beherbergte Lagerstätten wie Roughrider (Uranium Energy), Triple R (Fission Uranium) und Arrow (NexGen Energy) sei vor Aero Energy dort nicht getestet worden.

Auf jeden Fall, so Red Could weiter, habe Aero mit seiner Bohrung das richtige Gestein angetroffen. Starke Radioaktivität befinde sich in strukturell vorbereiteten graphitischen Peliten, unterhalb eines Kontakts mit hämatitverändertem Quarzit in ~70-78 m Tiefe. Pelite würden eine reduzierende Umgebung bieten, die hydrothermale Flüssigkeiten bei der Ausfällung von Uran unterstützen könne, während die Alteration darauf hindeute, dass ein beträchtlicher hydrothermaler Fluidfluss stattgefunden haben könnte, und Quarzit einen Kompetenzkontrast biete, um die Kanalisierung dieser Fluide zu unterstützen.

Die Analysten bewerten die Aktie von Aero Energy (TSXV AERO / Frankfurt UU3) bislang nicht, freuen sich aber schon auf die Analyseergebnisse der Proben aus den bisherigen Bohrungen. Sie gehen davon aus, dass ein anhaltender Explorationserfolg das Unternehmen weiter nach oben treiben wird. Als Auslöser für weitere Kursgewinne sieht Red Cloud die Bohrergebnisse von Murmac und Sundog sowie vom Strike-Projekt im zweiten Halbjahr 2024.



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://goldinvest.de. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar; sie sind weder ausdrücklich noch stillschweigend als Garantie für eine Kursentwicklung zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der betreffenden Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es kommt kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote zustande, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen und nicht auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen.

Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, eine Haftung für Vermögensschäden oder die Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Kunden oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Anteile an der Aero Energy Ltd. halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen, was sich auf den Kurs der Aero Energy Ltd.-Aktien auswirken kann. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von der Aero Energy Ltd. für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: US9168961038,CA33812R1091,CA65340P1062,189388994,CA00792K1075