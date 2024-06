Nicht Dogwifhat oder BRETT: Dieser neue Meme-Coin geht viral

Während Kryptowährungen erneut in den letzten 24 Stunden seitwärts laufen, gab es zwischenzeitlich Momentum bei Meme-Coins. Denn hier zeigte sich relative Stärke. PEPE stieg um rund 5 Prozent in den letzten 24 Stunden, dogwifhat legte um 4,5 Prozent zu. Obgleich BRETT unter Gewinnmitnahmen leidet, kam hier gestern Momentum zu den Meme-Coins auf Base zurück.

Alles in allem zeigt sich, dass Meme-Coins weiterhin an Relevanz gewinnen und immer wieder Marktphasen von spekulativem Kapital vorangetrieben werden. Meme-Coins sind 2024 ein großer Krypto-Trend - doch nicht nur etablierte Projekte wie Dogwifhat oder BRETT profitieren. Auch neue Spaßwährungen werden gelauncht und sollen, soweit möglich, eine Nische am Markt erobern.

Pepe Unchained explodiert: PEPU vor 1 Mio. $ Meilenstein

Ein Kandidat hierfür ist PEPU. Pepe Unchained ($PEPU) hat kürzlich seinen Vorverkauf gestartet und erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit bei Investoren. Innerhalb weniger Minuten wurden über 150.000 US-Dollar eingesammelt, mittlerweile beläuft sich die Gesamtsumme auf über 850.000 US-Dollar. Der Meilenstein von eine Million US-Dollar dürfte zeitnah erreicht werden. Die hohen Staking-Belohnungen von aktuell über 2.500 Prozent APY und die Vorteile der Layer-2-Technologie ziehen zahlreiche Anleger an. Pepe Unchained wird zum neuen Trend im Marktsegment der Meme-Coins.

Frühzeitige Investoren können so den Token zu einem Bruchteil seines späteren Werts sichern und damit attraktive Buchgewinne erzielen. Die nächste Preiserhöhung gibt es bereits in rund 48 Stunden. Etwas Eile scheint somit geboten.

Direkt zum Pepe Unchained Presale

Pepe Unchained bietet nicht nur Unterhaltung und Spekulationspotenzial, sondern auch technologische Features. Denn die fortschrittliche Layer-2-Technologie ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen im Vergleich zu traditionellen ERC-20-Meme-Tokens. Diese Effizienz macht $PEPU zu einer attraktiven Wahl für Anleger.

Die Geschichte des ursprünglichen Pepe, der drittwertvollste Meme-Coin in der Kryptowelt, ist inspirierend - natürlich auch für neue Entwicklerteams. Seit der Einführung hat Pepe ein Ökosystem um sich herum geschaffen, das jedoch oft an Innovation fehlte. Pepe Unchained zielt darauf ab, dies zu ändern, indem es die Vorteile der Layer-2-Technologie nutzt. Damit positioniert sich das Projekt als erste Pepe-basierte Layer-2-Skalierungslösung.

Die Tokenomics von Pepe Unchained wirkt ferner gut durchdacht und auf langfristiges Wachstum ausgerichtet. 20 Prozent der Token werden im Vorverkauf angeboten, während 30 Prozent für Staking-Belohnungen vorgesehen sind. Weitere 20 Prozent fließen ins Marketing, 10 Prozent in die Liquidität auf dezentralen Börsen, 10 Prozent in die Projektfinanzierung und 10 Prozent in die Layer-2-Entwicklung. Diese Aufteilung soll die langfristige Stabilität und das Wachstum des Projekts sicherstellen.

Die Roadmap von Pepe Unchained umfasst ferner drei Hauptphasen und wird auf der Website transparent skizziert. In der ersten Phase, "Make Pepe Great Again", wird die Layer-2-Technologie eingeführt und die ersten Staking-Belohnungen verteilt. Die zweite Phase, "Coin Eruption", konzentriert sich auf die Expansion und den Community-Aufbau durch doppelte Staking-Belohnungen. In der dritten Phase, "Pepe Unchained Ecosystem", wird ein komplettes Blockchain-Ökosystem entwickelt, das schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglicht.

Direkt zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.