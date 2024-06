Boston (www.anleihencheck.de) - Mit den anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich wächst die Sorge bei Anlegern über die Höhe der Staatsverschuldung, so Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management.Sie würden befürchten, dass die Haushaltsdisziplin nach den Wahlen weiter gelockert werde, und das in einem Land, das ohnehin schon für seine großzügige Schuldenpolitik bekannt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...