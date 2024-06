Der auf internationales Wachstum ausgerichtete Fonds investiert weitere 50 Mio. USD, um Civitatis bei der Festigung seiner Position als führende Marke für Touren und Aktivitäten für Kunden in ganz Spanien und Lateinamerika weiter zu unterstützen.

Vitruvian Partners hat eine weitere Beteiligung an Civitatis dem führenden Online-Marktplatz für geführte Touren und Aktivitäten für spanisch- und portugiesischsprachige Kunden, erworben und investiert weitere 50 Millionen US-Dollar Civitatis wird weiterhin vom Gründer und CEO Alberto Gutiérrez geleitet der das Unternehmen 2008 gegründet hat..

Civitatis ist ein seltenes Beispiel für ein Unternehmen, das vom ersten Tag an einen positiven Cashflow erwirtschaftet hat und von seinem Gründer ohne Fremdkapital aufgebaut wurde. Das Unternehmen ist weiterhin auf dem besten Weg, ein zukünftiges spanisches Einhorn zu werden und zwar als kuratierter Marktplatz für die große und wachsende Kategorie der Touren und Aktivitäten, unterstützt durch einen rasanten Rückenwind der Digitalisierung. Gründer und CEO Alberto Gutiérrez sagte: "Unser Wachstum und unsere Rentabilität wurden durch eine Kombination aus hocheffektiven Vertriebskanälen, einer gut investierten Technologieplattform und einem kundenorientierten Ansatz vorangetrieben der die Aktivitäten und Touren in der von unseren Kunden bevorzugten Sprache anbietet. Unsere Kunden schätzen unsere fachkundig zusammengestellten Kataloge mit Aktivitäten auf der ganzen Welt sowie die einfache Buchung und natürlich die hervorragende Erfahrung, die sie mit uns machen. Mit der Unterstützung von Vitruvian können wir unser Angebot weiter ausbauen und die Anforderungen unseres schnell wachsenden Kundenstamms erfüllen

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Madrid bietet 90.000 Aktivitäten in 160 Ländern an und wird im Jahr 2023 über 10 Millionen Kunden haben. Sophie Bower-Straziota, Partnerin von Vitruvian, sagte: "Unter Albertos starker Führung ist Civitatis mit einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit gewachsen, 50 pro Jahr, und hat dabei eine kontinuierliche und starke Rentabilität beibehalten. Das Marktpotenzial ist groß und wächst weiter, mit ca. 750 Millionen spanisch- und portugiesischsprachigen Menschen weltweit Wir haben uns sehr über die Möglichkeit gefreut, unsere Beteiligung aufzustocken und das Unternehmen bei der Fortsetzung seiner beeindruckenden Expansion zusätzlich zu unterstützen

In den kommenden Jahren wird Civitatis seine Position als führende Marke für Reisen und Aktivitäten für Kunden in ganz Spanien und Lateinamerika weiter festigen mit besonderem Schwerpunkt auf Mexiko, Brasilien und Argentinien, wo das Unternehmen bereits seit Jahren die Spitzenposition beim Umsatz einnimmt. Bei der Investition handelt es sich um den Verkauf von Sekundäranteilen da das Unternehmen keinen Bedarf an Primärkapital hat, da es seit seiner Gründung profitabel ist.

Über Civitatis

Civitatis ist der führende Marktplatz für Touren und Aktivitäten auf Spanisch mit mehr als 90.000 Aktivitäten in 4.000 Destinationen in 160 Ländern.

Über Vitruvian

Vitruvian Partners ist ein internationaler, wachstumsorientierter Investor mit Büros in London, Madrid, Miami, Stockholm, München, Luxemburg, San Francisco, Singapur, Mumbai und Schanghai. Vitruvian konzentriert sich auf dynamische Situationen, die durch schnelles Wachstum und Wandel in vermögensnahen Branchen gekennzeichnet sind. Vitruvian verfügt über aktive Fonds im Wert von ca. 20 Mrd. $. Die Fonds haben viele weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Reise- und Erlebnistechnologie unterstützt, darunter Skyscanner, Fever, Sykes, Travel Counsellors, OAG und Jac Travel, sowie andere führende Technologieunternehmen wie Just Eat, Wise, Darktrace, CRF Health, Snow Software und Bitdefender.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vitruvianpartners.com.

