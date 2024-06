Die Fans von Taylor Swift fiebern ihren bevorstehenden Konzerten in Irland entgegen vom 28. bis 30. Juni tritt sie in Dublin auf und sorgt schon vorab für enormes Interesse. Taylors Vorliebe für Urlaub in Irland und ihre Leidenschaft für den klassischen irischen Pullover sind hinlänglich bekannt. Sie hat den traditionellen irischen Aran-Pullover weltweit in den Mittelpunkt gerückt, als sie einen solchen trug, um ihr Album "Evermore" zu promoten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625242276/de/

Ballymastocker Bay, Portsalon, County Donegal (Photo: Business Wire)

Um dies und ihre Liebe zu den Ferien auf der grünen Insel zu würdigen, hat Irland in Zusammenarbeit mit der jungen irischen Designerin Gabrielle Malone eine maßgeschneiderte Strickjacke für Taylor Swift entworfen. Diese Jacke stellt einige der Orte in Irland, die Taylor bereits besucht hat, auf wunderschöne Weise dar.

Im Vorfeld von Taylors ausverkauften Auftritten im Dubliner Aviva-Stadion haben EPIC, das irische Auswanderungsmuseum, und dessen Partner in der Ahnenforschung, das irische Zentrum für Familiengeschichte, Einzelheiten über die Vorfahren des Stars auf der irischen Insel herausgefunden und die Forschungsergebnisse unter dem Titel The Love Story Before Love Story online gestellt. Daraus geht hervor, dass der Pop-Superstar ein Nachfahre von Susan Davis und Francis Gwynn ist, einem Paar, das sich auf einer Atlantiküberquerung an Bord eines Schiffes kennengelernt hat, das 1836 von Derry~Londonderry aus in See gestochen war. Besucher können während ihres Aufenthalts in Dublin im EPIC The Irish Emigration Museum Taylor Swifts Reise durch Musik, Liebe und irisches Erbe im Rahmen täglich stattfindender Themenführungen erleben.

Taylor Swift hat die irische Insel bereits häufig besucht und in ihren Texten subtile Anspielungen auf die von ihr besuchten Orte eingeflochten. Dies inspirierte die Designerin zur Kreation dieser besonderen Strickjacke. Das Schnittmuster wurde für alle veröffentlicht, die ihre eigene Version kreieren möchten, und wird von zahlreichen weiteren Swiftie-Aktivitäten in Dublin begleitet, die auf www.ireland.com zu finden sind.

Auf der Webseite findet man die Orte, die Taylor Swift besucht hat und die Designerin zur Kreation der Strickjacke inspiriert haben. Hier können Fans in die Magie Irlands eintauchen genau wie Taylor es getan hat.

"Stay Stay Stay" am Wild Atlantic Way

Taylor Swift hat schon viele Aufenthalte entlang des Wild Atlantic Way genossen. Im Jahr 2021 spürte sie den Sand unter ihren Füßen in der Ballymastocker Bay in Portsalon in der Grafschaft Donegal. Außerdem ist bekannt, dass sie Weihnachten 2018 in der historischen und schönen Stadt Glin in der Grafschaft Limerick verbracht hat. Hier kaufte sie in einem örtlichen Pub sogar einen Glin GAA-Lottoschein.

Der Wild Atlantic Way ist in der Strickjacke mit einem Honeycomb-Stich vertreten, einem traditionellen Aran-Stich inspiriert von Imkern in Donegal ähnlich dem Aran-Pullover, den sie zur Werbung für "Evermore" trug. West Limerick, wo der Shannon auf den Atlantik trifft, wird durch den Wellenstich dargestellt.

Die herzliche Mitte eignet sich für einen von Folklore inspirierten Urlaub

Im Jahr 2021 wurde gemunkelt, dass sich Taylor Swift in der Grafschaft Cavan niederlässt. Wie Taylor können auch Sie den Frieden und die Ruhe der Grafschaft Cavan genießen. Die CABÜ-Hütten im Killykeen Forest an den glitzernden Ufern des Lough Oughter bieten Waldspaziergänge, Fahrradtouren und Waldbaden die perfekte Erholung für Körper, Geist und Seele. Besuchen Sie auch den Cavan Burren Park, wo Sie auf Wanderwegen an Gletscherblöcken und spektakulären Dolmen vorbeikommen.

Irlands herzliche Mitte wird durch einen Samenstich repräsentiert, der an die reichen ländlichen Landschaften dieser Region erinnert, umgeben von ruhigen Wegen, Pfaden und Wasserstraßen zum Paddeln, Spazierengehen oder Tretbootfahren.

Taylor Swifts besondere Beziehung zu Irlands historischem Osten

Während eines romantischen Urlaubs besuchte Taylor Swift auch viele Orte in der Grafschaft Wicklow. Ihre Begeisterung für die Gartengrafschaft kommt in ihrem Lied "Sweet Nothings" zum Ausdruck, in dem sie in Erinnerungen schwelgt:

"I spy with my little tired eye Tiny as a firefly, a pebble That we picked up last July Down deep inside your pocket We almost forgot it Does it ever miss Wicklow sometimes?

Irlands historischer Osten wird durch einen Ziegelstich symbolisiert, der für die historischen Steinbauten in dieser Region vor dem Hintergrund üppiger grüner Landschaften steht.

Die Dichterabteilung von Dublin

Taylor Swift kehrte dann diskret aus der Grafschaft Wicklow zurück und wohnte weitgehend unbeachtet in einem charmanten alten Kutschenhaus in Dublin in der Nähe des lebhaften Viertels Ranelagh.

Für alle angehenden Songwriter und Musiker ist das Aufnahmestudio Windmill Lane einen Besuch wert, um mehr über die reiche irische Musikgeschichte zu erfahren und einen eigenen Song aufzunehmen! Oder besuchen Sie das MoLI das Museum of Literature Ireland, das gerade eine neue Sammlung über Dublins einzigartiges literarisches Erbe herausgebracht hat, um sich poetisch inspirieren zu lassen.

Dublin wird in der Strickjacke durch den Hurdle-Stich symbolisiert, der an die Kopfsteinpflaster der Stadt erinnert.

Der maßgeschneiderte Handstrick ist außerdem mit versteckten "Ostereiern" verziert: Taylors Geburtsjahr und der Albumtitel "1989" sind dezent in den Kragen gestickt, ihre Glückszahl "13" ziert einen Ärmelabschluss, ihre Initialen "T.S." den anderen. Eine Strickjacke, die wahrhaft für Taylor gemacht ist!

Auch in Nordirland ist Taylor übrigens keine Fremde. Die Nachforschungen des EPIC Irish Immigration Museum haben ergeben, dass ihre Ahnen um 1800 eine enge Verbindung zur Stadt Derry~Londonderry hatten. Erst kürzlich, im Jahr 2021 hielt sich der Star in Belfast auf und wurde unter anderem in dem Restaurant Shu und der schrulligen Cocktailbar The Tipsy Bird gesichtet. Sie passte genau in die Stadt, die im selben Jahr offiziell als UNESCO City of Music anerkannt wurde, was die lange Geschichte Belfasts widerspiegelt, die einige der größten Stars der Musikindustrie hervorgebracht hat. Die Produktion für die Wiederveröffentlichung ihres vierten Studioalbums "Red (Taylor's Version)" fand ebenfalls in dieser Zeit statt, wobei das Heimstudio "Kitty Committee Studio" (Belfast, UK) in den Credits des Albums als der Ort genannt wird, an dem die Gesangsspuren für Megahits wie das tief emotionale "All Too Well" (Ten Minute Version) (Taylor's Version) (From the Vault) und "The Last Time" mit dem nordirischen Sänger Gary Lightbody aufgenommen wurden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625242276/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Sarah Dee, Tourism Ireland +353 87 6851897

sdee@tourismireland.com