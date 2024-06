Coca-Cola, der weltweit größte Getränkehersteller, schloss die jüngste Handelssitzung mit einem geringfügigen Rückgang von 0,2% bei 63,84$, was hinter dem geringen Tagesgewinn des S&P 500 von 0,09% zurückblieb. In der vergleichenden Industriebetrachtung zeigte Coca-Cola jedoch eine Outperformance mit einem Anstieg von 3,18% in dem vergangenen Monat, während der Sektors der Verbrauchsgüter einen Verlust von 0,36% zu verzeichnen hatte. Ein besonderes Augenmerk der Investoren liegt auf den bevorstehenden Quartalsergebnissen des Unternehmens. Es wird ein EPS von 0,80$ erwartet, was einer Steigerung von 2,56% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Hiervon abweichend prognostiziert die Zacks-Konsensschätzung für den Umsatz leicht niedrigere Nettoverkäufe von 11,87 Milliarden $, ein Rückgang von 0,81% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr erwarten Zacks-Konsensschätzungen [...]

