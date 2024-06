EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Augsburg, 26. Juni 2024 - Die RENK Group AG, ein führender Anbieter von Antriebslösungen für den militärischen und zivilen Bereich, hat heute ihre erste ordentliche Hauptversammlung nach erfolgreichem Börsengang am 7. Februar 2024 abgehalten. 75,47% des stimmberechtigten Grundkapitals waren vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit überwältigender Mehrheit zu. Die Hauptversammlung beschloss eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,30 Euro je Aktie. Dividendenberechtigt für das Geschäftsjahr 2023 sind alle aktuellen Aktionärinnen und Aktionäre, unabhängig davon, ob sie vor oder nach dem Börsengang im Februar 2024 in das Unternehmen investiert haben. Für die kommenden Geschäftsjahre ist geplant, etwa 40-50% des bereinigten Nettoergebnisses als Dividende auszuschütten. Susanne Wiegand, Vorstandsvorsitzende der RENK Group AG, betonte: "Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen und Veränderungen. Sicherheitspolitisch geht es aktuell um nicht weniger als die Verteidigung unserer Demokratie und unserer Freiheit. Unsere Verantwortung als Unternehmen besteht darin, mit unseren Lösungen einen wesentlichen Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, unserer Bündnispartner und letztlich der gesamten westlichen Welt und ihrer Werte zu leisten." Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit überragender Mehrheit durch die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2023 entlastet. Karin Sonnenmoser und Doreen Nowotne wurden neu in den Aufsichtsrat der RENK Group AG gewählt. Sie folgen auf die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Swantje Conrad und Cécile Dutheil, die ihre Ämter zur Hauptversammlung niedergelegt hatten. Florian Hohenwarter wurde in seinem Amt durch Wahl der Hauptversammlung bestätigt. Er war zuvor gerichtlich als Nachfolger von Dr. Rainer Martens bis zur heutigen Hauptversammlung bestellt worden. Claus von Hermann, Aufsichtsratsvorsitzender der RENK Group AG, sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates danke ich Frau Conrad, Frau Dutheil und Dr. Martens für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den wertvollen Beitrag, den sie als Aufsichtsratsmitglieder für die erfolgreiche Entwicklung von RENK geleistet haben. Mit Frau Sonnenmoser, Frau Nowotne und Herrn Hohenwarter begrüßen wir renommierte Führungspersönlichkeiten, die unsere Arbeit im Aufsichtsrat bereichern und entscheidend stärken werden." Die Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung sowie die Berichte des Aufsichtsrats und der Vorstandsvorsitzenden sind in Kürze unter https://ir.renk.com/de/annual-general-meeting/ verfügbar. Über RENK Group AG Die RENK Group AG mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechnologien in verschiedenen militärischen und zivilen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. Die RENK Group AG bedient mit diesem breiten Produktportfolio insbesondere die Märkte für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt und industrielle Applikationen mit Schwerpunkt auf Energieanwendungen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die RENK Group AG einen Umsatz von 926 Mio. €. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.renk.com Haftungsausschluss Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung des RENK Konzerns am Datum dieser Presseinformation beruhen. Diese Planungen, Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen sind von einer Vielzahl von Annahmen abhängig und unterliegen unvorhersehbaren Ereignissen, Ungewissheiten, bekannten und nicht bekannten Risiken sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Finanzlage, Entwicklung oder Performance wesentlich von jenen abweichen, die in diesen in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der RENK Konzern übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an nach dem Datum dieser Presseinformation eintretende Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist.



