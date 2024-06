Bitcoin Preisanalyse: Wohin wird sich die Leitwährung bewegen?

Bitcoin steht vor einer entscheidenden Phase. Nachdem der Preis auf unter 60.000 USD gefallen war, hat er sich nun wieder erholt und pendelt um die 61.000 USD. Diese Marke könnte der Schlüssel für die nächste Bewegung sein. Viele Anleger verfolgen die aktuelle Lage aufmerksam, und der Druck auf den Bitcoin nimmt zu.

Auf dem Tageschart nähert sich Bitcoin der 200-Tage-Linie, die bei rund 57.000 USD liegt und zur entscheidenden Unterstützung werden könnte, sollte der Preis die 60.000 USD nachhaltig unterschreiten. Gleichzeitig signalisiert der RSI, der sich im überverkauften Bereich befindet, eine mögliche baldige Aufwärtsbewegung.

Im Vier-Stunden-Chart zeigt sich ein klareres Bild der jüngsten Kursbewegungen. Nachdem Bitcoin unter 65.000 USD gefallen war, stürzte er rasch auf unter 60.000 USD ab, bevor er sich wieder erholte. Dieses vorübergehende Unterschreiten der 60.000-USD-Marke hat zu zahlreichen Liquidationen geführt und könnte auf eine baldige Umkehr hindeuten, sofern die Unterstützungsniveaus bei 60.000 USD und 57.000 USD halten.

Bitcoin Liquidation Heatmap auf Wochensicht, Quelle: https://www.coinglass.com/

Analysten trotz ETF Abflüssen positiv

Michaël van de Poppe, ein bekannter Krypto-Analyst, berichtete kürzlich auf Twitter über die aktuelle Bitcoin-Entwicklung. Er lobte den starken ersten Aufschwung vom jüngsten Tiefstand, warnte jedoch vor einer möglichen erneuten Korrektur. Seiner Einschätzung nach könnte der Markt einen Rückgang auf 60.000 bis 60.500 USD erleben, um ein höheres Tief zu formen, bevor der Anstieg fortgesetzt wird. Trotz dieser kurzfristigen Unsicherheiten sieht er die Wochenkerze positiv.

In den letzten zehn Tagen haben Bitcoin-ETFs mehr als eine Milliarde Dollar an Abflüssen verzeichnet, ohne dass neue Zuflüsse zu verzeichnen waren. Besonders bemerkenswert ist, dass Grayscale's GBTC seit seiner Einführung Abflüsse von insgesamt 18,4 Milliarden Dollar hinnehmen musste. Am Montag, den 24. Juni, betrugen die gesamten Abflüsse über alle neun Spot-Bitcoin-ETFs hinweg 174,5 Millionen Dollar, wobei keiner dieser ETFs irgendwelche Zuflüsse verzeichnete.

BlackRock's IBIT blieb zwar von Abflüssen verschont, verzeichnete aber auch keine neuen Zuflüsse. Fidelity's FBTC traf es besonders hart mit 35 Millionen Dollar an Abflüssen am Montag, wodurch das verwaltete Vermögen unter 10 Milliarden Dollar fiel. Dies verdeutlicht, dass die anfängliche Begeisterung rund um die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs nachlässt und das institutionelle Interesse angesichts globaler Marktunsicherheiten sinkt. In der vergangenen Woche flossen 630 Millionen Dollar aus Bitcoin-Investmentprodukten ab.

Die kommenden Tage werden zeigen, ob Bitcoin die wichtige Marke von 61.000 USD halten kann. Viele Altcoins zeigen indessen gute Steigerungsraten. So konnten Memecoins wie WIF und Pepe in den letzten 24 Stunden um 5,5 % zulegen.

Pepe Unchained Erklärung, Quelle: https://pepeunchained.com/de

