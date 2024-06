Julian Assange erhält Bitcoin-Spende, um nach Hause fliegen zu können

Es war einer der größten Skandale seiner Zeit. Julian Assange hat auf seiner Plattform Wikileaks zahlreiche geheime Dokumente veröffentlicht, sowie Videos zu Kriegsverbrechen der USA und war danach lange auf der Flucht. Nachdem er sich jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft verschanzt hatte, wurde er 2019 festgenommen und saß seitdem im Gefängnis. Gestern wurde er freigelassen und hat direkt eine Spende von 8 Bitcoin im Wert von fast 500.000 Dollar bekommen, um nach Hause fliegen zu können.

Julian Assange war selbst Bitcoiner

Es ist ein Argument, das von vielen gerne genannt wird, aber wohl nur die wenigsten jemals treffen wird: Bitcoin kann von keiner zentralen Partei überwacht werden, sodass es unmöglich ist, Konten einzufrieren, wie das zum Beispiel auf der Bank schnell passieren kann. Julian Assange ist genau das passiert. Als er Staatsgeheimnisse veröffentlicht hat, wurden sowohl seine Bankkonten als auch sein Paypal-Account eingefroren, sodass er am Ende mit nichts dastand. Der Whistleblower hat aber schon früh auf Bitcoin gesetzt und Wikileaks auch schon damals über die Kryptowährung finanziert. Bitcoiner auf der ganzen Welt sind ihm heute offenbar noch dankbar dafür, was er sowohl für Bitcoin als auch für die Öffentlichkeit getan hat, sodass er nun eine anonyme Spende von 8,09 Bitcoin erhalten hat.

NEW: Julien Assange received just over 8 Bitcoin worth $500k in a single anonymous donation to cover his debt.



Bitcoiners love to see Assange free pic.twitter.com/Xt3EIgO0re - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 26, 2024

Im Gegensatz zu vielen anderen Investoren kann Assange die Bitcoin diesmal aber nicht hodln und darauf hoffen, dass der Wert weiter steigt. Das Geld braucht er, um nach Hause fliegen zu können. Auch um die Gesundheit von Assange steht es schlecht, sodass in Zukunft wohl noch weitere Kosten anfallen dürften. Ob es dafür noch weitere Spenden von verbündeten Bitcoinern geben wird, wird sich zeigen.

Bitcoin-Spenden keine Seltenheit mehr

Spenden in Form von Kryptowährungen sind nichts Neues mehr. Auch im US-Wahlkampf sind Kryptospenden inzwischen angekommen, seit Trump angekündigt hat, dass er für seine Kampagne auch Spenden von Kryptowährungen akzeptieren wird. Die Winklevoss Zwillinge haben daraufhin gleich Bitcoin im Wert von 2 Millionen Dollar gespendet.

The Winklevoss twins have supported President Donald J. Trump with a donation of 30.94 Bitcoin, valued at over $2 million. pic.twitter.com/JpI3xJuss4 - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 20, 2024

Trump besitzt inzwischen sogar Meme Coins im Wert von mehreren Millionen Dollar, ohne dass er einen einzigen davon gekauft hat. Entwickler haben ihm immer wieder Token, die sie erstellt haben, geschickt und einige davon sind im Nachhinein extrem erfolgreich geworden, weshalb seine Meme Coins nun mehr als 10 Millionen Dollar wert sind. Das macht einmal mehr deutlich, dass Meme Coins inzwischen ein wesentlicher Bestandteil des Kryptomarktes sind, was man auch an PEPE, FLOKI, WIF und Co. sieht, die alle bereits Bewertungen von über einer Milliarde Dollar erreicht haben. Auch der neue Pepe Unchained (PEPU) könnte Analysten zufolge schon bald explodieren.

