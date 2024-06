"Der Aktionärsbrief"

Beide Parteien sind nun übereingekommen, konkretere Verhandlungen zu beginnen. Zudem soll eine Due-Diligence-Prüfung ermöglicht werden. Ausgangspunkt für die Verhandlungen ist offenbar ein von ADNOC auf 62 € erhöhtes Angebot. Bisher hatte man lediglich 60 € je Covestro-Aktie offeriert. Der Kurs hat am Montag sofort profitiert.