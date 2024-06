Der ADAC und Otovo haben eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Als Vermittler von Photovoltaik-Anlagen und Speichersystemen wird Otovo in die Angebotsplattform ADAC Solar aufgenommen. Um mögliche Angebote in Kombination mit einer Wallbox geht es dabei jedoch nicht. Die PV-Lösungen von Otovo sind bereits auf der Plattform ADAC Solar integriert. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen. Neben dem Direktkauf wird auch die Finanzierungsmöglichkeit ...

