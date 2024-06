Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat am gestrigen Dienstag seine Gewinnprognose gesenkt, was zu einem Kursrückgang von bis zu zwölf Prozent führte. Der Abwärtstrend setzt sich heute weiter fort. Die Analysten von Jefferies, DZ Bank und Goldman Sachs haben ihre Kursziele aufgrund der gesenkten Prognose gesenkt.Hinzu kommt, dass die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet hat, dass sich die Auslieferung bestellter Maschinen in den kommenden zwei Jahren verzögern könnte. Dies ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...