phoenix überträgt das erste TV-Duell zwischen Amtsinhaber Demokrat Joe Biden und seinem republikanischen Herausforderer und ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November 2024 statt. Aktuelle Umfragewerte sehen die beiden Kandidaten in einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Daher bleibt es spannend, ob einer der beiden Kandidaten aus dem ersten Zusammentreffen als Sieger hervorgehen und eine deutliche Führung in den Umfragen übernehmen wird. Die Debatte wird als Auftakt in den US-Wahlkampf gesehen.Das Duell wird vom US-Sender CNN in Atlanta ausgerichtet, moderiert von Jake Tapper und Dana Bash um 21 Uhr Ortszeit (Deutschland 2.45 Uhr nachts). phoenix überträgt die erste Debatte live am Freitag, 28. Juni 2024 ab 02.45 Uhr.