München (ots/PRNewswire) -Runergy, ein weltweit führender Anbieter von Solarenergie-Innovationen, hat kürzlich seine Teilnahme an der Messe Intersolar Europe 2024 abgeschlossen, die vom 19. bis 21. Juni stattfand. Als eine der wichtigsten Veranstaltungen der Branche bot die Intersolar Europe eine außergewöhnliche Plattform für Runergy, um seine neuesten Entwicklungen und Spitzentechnologien einem weltweiten Publikum zu präsentieren.Auf der Intersolar Europe 2024 wurden die neuesten Innovationen in den Bereichen Solarenergie, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge vorgestellt. Der Messestand von Runergy entwickelte sich zu einem zentralen Anziehungspunkt und lockte eine beachtliche Anzahl von Besuchern an, darunter Solarenergie-Ingenieure, Branchenexperten, Forscher von renommierten Instituten für erneuerbare Energien und politische Entscheidungsträger. Dieses große Interesse unterstreicht die zentrale Rolle von Runergy bei der Förderung von Lösungen für erneuerbare Energien.Während der Veranstaltung stellte Runergy seine neue Generation von N-Typ-Photovoltaikmodulen (PV) vor, die sich durch eine ultrahocheffiziente Zelltechnologie auszeichnen. Die Palette der vorgestellten Produkte umfasste eine Vielzahl von Modulen, von leichten, komplett schwarzen Modulen für Aufdachanlagen bis hin zu Modulen mit einer Leistung von über 700 W, die für große Projekte von Versorgungsunternehmen geeignet sind. Einen besonderen Eindruck auf die Besucher machte das Modul DH144N9, das eine Ausgangsleistung von 615 W und einen Wirkungsgrad von 22,8 % erreicht und für anspruchsvolle Umgebungen wie Schnee, Wüsten und Salzwiesen optimiert ist. Darüber hinaus bietet das Modul DH108N12B, das optimal für Dächer geeignet ist, eine Leistung von 445 W und gewährleistet hohe Erträge und kürzere Investitionszyklen für Hausbesitzer.Mit der Teilnahme an der Intersolar Europe 2024 erzielte Runergy mehrere wichtige Erfolge. Die neuesten N-Typ-Module des Unternehmens mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von mehr als 23 % wurden vorgestellt und zeigten deutliche Verbesserungen in Bezug auf Stabilität und Zuverlässigkeit. Während der Messe wurden die hocheffizienten Modulprodukte von Runergy von internationalen Zertifizierungsstellen mehrfach zertifiziert: das Zertifikat IEC 62892 Erweiterte Temperaturwechselprüfung, das Zertifikat IEC TS 63126 Hochtemperaturbetrieb und das Zertifikat IEC TS 62782 Zyklische (dynamische) mechanische Belastungstests, ausgestellt vom TÜV Nord. Darüber hinaus wurden die Modulprodukte von Runergy vom unabhängigen Testlabor Kiwa PVEL mit dem prestigeträchtigen Titel "Top Performer" ausgezeichnet.Die Veranstaltung bot auch eine ausführliche Präsentation von Runergy, die Teilnehmern wertvolle Einblicke in die aktuelle Marktposition, die Wachstumsstrategien und die laufenden Forschungs- und Entwicklungsinitiativen des Unternehmens gewährte. Diese interaktive Session ermöglichte ein besseres Verständnis von Runergys technologischen Fortschritten und Zukunftsplänen.Die starke Präsenz von Runergy auf der Intersolar Europe 2024 unterstreicht das Engagement des Unternehmens, zuverlässige, hochwertige und kosteneffiziente Solarlösungen für globale Kunden zu liefern. Das Unternehmen wird auch in Zukunft mit Partnern zusammenarbeiten, Innovationen entwickeln und Technologien einsetzen, um seine Produkte zu verbessern, den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=_6NxR6jh_KkView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/runergy-feiert-erfolgreichen-messeauftritt-auf-der-intersolar-europe-2024-302183321.htmlPressekontakt:Selina Ding,dingax@runergy.cnOriginal-Content von: Runergy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175501/5810453