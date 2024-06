© Foto: adobe.stock.com



Noch vor wenigen Tagen hatte Silber die große Chance, alle Zweifel an der raschen Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu beseitigen. Mittlerweile wachsen die Zweifel. Silber steht unter Druck. Die Lage ist prekär.Silber wieder unter Druck Die Rückkehr über die 30 US-Dollar entfachte noch einmal Optimismus. Silber drängte in Richtung des markanten Widerstandsbereiches um 32+ US-Dollar. Die Widerstandszone blieb jedoch unerreicht. Der Silberpreis drehte noch vor dem Erreichen der 31 US-Dollar wieder nach unten ab und trat den Rückzug an. Die Luft ist raus. Das Edelmetall hat die Waffen gestreckt. Eine zügige Fortsetzung der Rallye in Richtung 35 US-Dollar ist erst einmal vom Tisch. Oder doch …