Diese 4 Gründe sprechen für einen Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar in diesem Jahr

Es ist ein Auf und Ab für Investoren. Während der Bitcoin-Kurs noch im März bei fast 74.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat, geht es nun seit Monaten bergab. Dabei wurde auch die 60.000 Dollar Marke inzwischen nochmal unterschritten, sodass sich einige bereits fragen, ob der Höhepunkt für dieses Jahr schon erreicht wurde. Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass der Bitcoin-Kurs noch deutlich höher steigt, spricht dennoch einiges dafür. Die folgenden 4 Punkte sprechen für einen Anstieg auf über 100.000 Dollar, der schon bis Jahresende erreicht sein könnte.

1. Das Bitcoin Halving

Am Kryptomarkt ist immer wieder die Rede von 4-Jahres-Zyklen, da das Bitcoin Halving in etwa alle vier Jahre durchgeführt wird. Dadurch wird die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage früher oder später zu steigenden Kursen führt. Zumindest war es bisher immer so. Im April dieses Jahres wurde das Halving wieder durchgeführt und Analysten erwarten auch diesmal, dass der Kurs dadurch wieder steigt.

BTC



Throughout the 2023-2024 cycle…



The best bargain-buying opportunities for Bitcoin have been brief downside deviations below ReAccumulation Range Lows (orange circles)



Bitcoin is on the cusp of a similar deviation right now



Will history repeat?$BTC Crypto Bitcoin pic.twitter.com/UJABFA6Yxu - Rekt Capital (@rektcapital) June 24, 2024

Das Halving ist aber längst nicht das Einzige bullishe Ereignis in diesem Jahr, weshalb durchaus denkbar ist, dass es diesmal wieder einen ähnlichen Bullrun zu sehen geben wird.

2. Spot Bitcoin ETFs

Jahrelang haben Befürworter darauf gehofft, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Bitcoin ETFs zulassen wird und im Januar dieses Jahres war es dann auch so weit. Damit ist Bitcoin endgültig an der Wall Street angekommen und hat innerhalb kürzester Zeit Milliarden in den Markt gespült. Die Spot Bitcoin ETFs haben bei der Markteinführung alle Erwartungen übertroffen und auch in Zukunft sollen dadurch noch Milliarden in den Kryptomarkt fließen.

JUST IN: Bitcoin ETFs saw $31 million in inflows yesterday, after a week of net outflows. pic.twitter.com/lfcmUXZaLh - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 26, 2024

Experten zufolge benötigen institutionelle Anleger in der Regel 12 Monate, um ihre Due Diligence Prüfung abzuschließen und zu investieren. In die Bitcoin ETFs sind jetzt schon Milliarden geflossen und das soll auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Auch Ethereum ETFs könnten schon nächste Woche in den USA eingeführt werden.

3. US-Präsidentschaftswahl

Ein weiteres wichtiges Ereignis, das den Kryptomarkt in diesem Jahr massiv beeinflussen könnte, ist die Präsidentschaftswahl in den USA. Donald Trump hat sich in den letzten Monaten immer mehr auf die Seite der Krypto-Befürworter gestellt, weshalb der Kurs deutlich steigen könnte, wenn er die Wahl gewinnt, da die Zeiten der strengen Regulierungsversuche dann wohl vorbei wären.

JUST IN: Donald Trump says "to further secure America's future and create opportunity for young people, I will end Joe Biden's war on crypto."



"We will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in America, otherwise other countries are going to… pic.twitter.com/NmmM2J3kIq - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 18, 2024

4. Zinssenkungen

Auch die Leitzinsen, die in den USA immer noch auf einem hohen Niveau verharren, seit die Inflation ähnlich wie in Europa nach der Pandemie außer Kontrolle geraten ist, werden früher oder später gesenkt werden. Zwar hat man die Zinssenkungen inzwischen immer weiter nach hinten verschoben, da sich die Inflation hartnäckig hält, dennoch wird es früher oder später dazu kommen, wovon auch die Finanzmärkte profitieren würden. Sinken die Zinsen, wird voraussichtlich wieder mehr Kapital in den Aktien- und Kryptomarkt fließen, wie das bisher immer zu beobachten war, wenn andere Anlageklassen weniger attraktiv werden.

Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass der Bitcoin-Kurs heuer noch auf 100.000 Dollar steigt oder zumindest ein neues Allzeithoch erreichen wird und das Ende des Bullruns bei fast 74.000 Dollar noch nicht erreicht ist. Kommt es dazu, dürften auch die meisten Altcoins wieder profitieren, die in den letzten Monaten massiv eingebrochen sind. Vor allem Meme Coins haben von der Krypto Rallye bisher profitiert und mit Pepe Unchained steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, der explodieren könnte.

Pepe Unchained steuert auf eine Million Dollar zu

Wer den Markt heuer verfolgt hat weiß, dass PEPE, DOGE, SHIB und viele weitere Meme Coins zu den großen Gewinnern gehört haben, die die Performance von Bitcoin weit übertroffen haben. Mit Pepe Unchained (PEPU) steht bereits der nächste Meme Coin in den Startlöchern, der Analysten zufolge schon bald eine Kursexplosion hinlegen könnte. Der Coin ist erst seit wenigen Tagen im ICO erhältlich und hat bereits fast eine Million Dollar umgesetzt - Tendenz stark steigend.

(PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Die hohe Nachfrage nach $PEPU ist nicht unbegründet. Der Coin kommt mit eigener Layer 2 Chain und mit einer Staking Funktion, bei der die jährliche Rendite (APY) mit der Größe des Staking Pools variiert und aktuell noch bei 2.354 % liegt. Dieser Wert wird mit der Zeit zwar noch sinken, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln, weshalb die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Dadurch wird das Angebot zusätzlich verknappt, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können beim Launch, sodass die Chancen auf eine Kursexplosion erhöht werden.

