Schrecksekunde für Unvorbereitete: Die Aktie des Kult-Imbissfilialisten aus den USA wird in mancher Darstellung mit - 98 % geführt. Ursache ist allein die Aufteilung der Aktien: Aus einem Stück "CMG" wurden 50 bzw. die Anleger erhielten je 49 neue Aktien für eine vorhandene hinzugebucht. Eine rein optische Maßnahme, die an den entscheidenden Bewertungszahlen nichts ändern sollte. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,771 Mrd. $ bei 24,47 Mio. Stück und 64,46 $ (- 1,6 %).Der ungesplittete Schlusskurs von gestern ist noch auffindbar. Aus rund 3.284 $ wurden rein rechnerisch ca. 65,68 $. Der heutige Eröffnungskurs lautete auf 65,66 $ und kurzfristig konnte man die Aktie danach zu 62,75 $ bekommen. Etwas Mut war gefragt.Die ersten funktionierenden Kursverläufe "nach Split" weisen nachträglich auf eine ganz andere Situation hin, in der man sehr viel mehr Mut aufbringen musste: Anfang 2018, als die Aktie "fast nichts" kostete. 4,95 $ (splitbereinigt) waren es nach einem Hygieneskandal bei CHIPOTLE. Man hatte damals genügend Gelegenheit, um sich so billig einzukaufen und (aus heutiger Sicht) eine Perfomance mit Faktor 13 innerhalb von gerade mal 6 Jahren zu sichern. Allerdings war die Geduld der Anleger schon reichlich strapaziert worden, nachdem die ersten Fälle Ende 2015 in Boston aufgetreten waren. Letztlich hat sich die Wette ausgezahlt: Nachdem ohnehin wenige Filialen betroffen waren, wurden die Qualitätsprobleme komplett behoben.Gemessen an der Marktkapitalisierung, darf man CHIPOTLE noch eine längere Erfolgsstory zutrauen. Der bei cnbc.com angezeigte Börsenwert entspricht dem 104. Teil dessen, was MCDONALDS aktuell auf die Waage bringt. YUM! BRANDS ist immerhin 21-fach größer und bei STARBUCKS gilt Faktor 50.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.