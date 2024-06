Meme-Coin-Crash: PEPE, PEPU & PLAY zeigen Stärke!

Zuletzt haben Anleger ihr Exposure in risikobehafteten Anlageklassen deutlich reduziert, was zu einem geringeren Interesse an Kryptowährungen im Allgemeinen führte. Da keine Zinssenkungen in Sicht sind und eine starke Makroökonomie der Federal Reserve weiterhin Spielraum für ihre hawkische Geldpolitik gewährt, bleiben die finanziellen Rahmenbedingungen angespannt. Besonders stark betroffen sind dabei Meme-Coins, die in unsicheren Zeiten oft stark an Wert verlieren.

Doch trifft der Meme-Coin-Crash alle Kryptos aus diesem Marktsegment? Keineswegs! Vielmehr gibt es einige Projekte, die aktuell mit relativer Stärke auffallen.

PEPE steigt um 10 %: Stärkster Top 100 Meme-Coin

In den letzten sieben Tagen steigt der Pepe Coin um rund 10 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt dabei trotz leichter Gewinnmitnahmen weiterhin über 5 Milliarden US-Dollar und hier kann PEPE den Marktrang 23 behaupten. Damit ist der grüne Frosch mal wieder beste Meme-Coin in der Top 100.

Weiterhin zeigt sich also, dass mehr Kapital in PEPE fließt als beispielsweise bei Dogecoin, Shiba Inu oder Bonk. Diese Tendenz wird bereits in den letzten Wochen offensichtlich. PEPE wird stark nachgefragt und rund um das Krypto-Projekt besteht ein bullisches Sentiment.

Krypto-Trader sehen hier aktuell schon den Breakout bei PEPE. So könnte die kurzfristige Abwärtsbewegung beendet sein und PEPE vor dem nächsten Impuls stehen.

PEPU vor 1 Mio. $: Was steckt hinter der Pepe-Layer-2?

Pepe Unchained (PEPU) hat erst letzte Woche den Presale begonnen. Das Projekt kombiniert den Erfolg von Meme-Coins mit fortschrittlicher Layer-2-Technologie, die schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglichen soll. Innerhalb der ersten Woche wurden bereits fast eine Million US-Dollar eingesammelt.

Der $PEPU-Token ist zentral im neuen Ökosystem und der Presale umfasst 20 Prozent der Token. Weitere Anteile sind für Staking-Belohnungen (30 Prozent), Marketing (20 Prozent), Liquidität (10 Prozent), Projektfinanzierung (10 Prozent) und Layer-2-Entwicklung (10 Prozent) vorgesehen. Pepe Unchained setzt auf langfristige Relevanz anstelle von kurzfristigem Hype. Damit ist PEPU nach eigenem Ansinnen mehr als ein Meme-Coin.

Aktuell kostet der PEPU-Token im Presale 0,0080641 US-Dollar, der Kauf ist über ETH, USDT oder Kreditkarte möglich. Der Vorverkauf bietet noch zwei Tage die Möglichkeit, PEPU-Token zum aktuellen Preis zu erwerben. Frühzeitige Investoren können so attraktive Buchgewinne schon vor dem Handelsstart aufbauen.

Die Layer-2-Technologie ermöglicht schnellere und kostengünstigere Transaktionen und umfasst innovative Funktionen wie einen dedizierten Block-Explorer und eine kostengünstige Bridge zwischen Layer 2 und Ethereum. Diese innovativen Features und die starke Tokenomics sollen Pepe Unchained im spekulativen Marktsegment positionieren.

PLAY geht viral: Dieser Meme-Coin setzt auf Tamagotchis

PlayDoge ist derweil ein innovativer Meme-Coin mit Play-to-Earn-Elementen. Dieser hat seit seiner Einführung erhebliches Momentum aufgebaut. Inzwischen hat das Projekt die Marke von 5 Millionen US-Dollar überschritten, was das Potenzial von PlayDoge als führenden Meme-Coin unterstreicht. Denn damit ist PlayDoge einer der stärksten Presales in der aktuellen Marktphase.

PlayDoge kombiniert das Interesse an Memes mit dem wachsenden Gaming-Sektor, insbesondere durch eine nostalgische Anlehnung an die Spiele der 90er Jahre. Nutzer können einen virtuellen Shiba Inu-Hund adoptieren, pflegen und mit ihm spielen, während sie den nativen Token PLAY verdienen. Diese Kombination aus Tamagotchi-ähnlichem Gameplay und Play-to-Earn-Mechanik sorgt für ein einzigartiges Spielerlebnis.

Derzeit befindet sich PlayDoge im Vorverkauf, wobei der Token-Preis täglich steigt. Aktuell liegt der Preis bei 0,00513 US-Dollar pro Token, die nächste Erhöhung folgt in weniger als drei Tagen. Frühzeitige Investoren haben die Möglichkeit, von zukünftigen Wertsteigerungen zu profitieren.

Während viele Meme-Coins zuletzt abverkauft wurden, zeigt PlayDoge Stärke. Die Verbindung von Memes mit Gaming und das Revival von Tamagotchis sorgen aktuell für Fantasie.

