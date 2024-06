Snap Inc., die Muttergesellschaft hinter der beliebten App Snapchat, hat eine Reihe von neuen Sicherheitstools angekündigt, um den Schutz ihrer Gemeinschaft insbesondere jugendlicher Benutzer vor Online-Gefahren zu erhöhen. Die Maßnahmen beinhalten verbesserte Warnhinweise in der App, welche Teenager alarmieren, wenn sie Nachrichten von potenziell risikoreichen Konten erhalten. Des Weiteren wir der Freundes-Kreis durch verschärfte Schutzmaßnahmen gegen das Kontaktieren durch Fremde gesichert und die Optionen zum Teilen des Standortes vereinfacht. Ein hochentwickeltes Blockierwerkzeug soll wiederholte Belästigungen durch neue konten desselben Geräts verhindern, indem es zukünftig eine erneute Freundschaftsanfrage automatisch blockiert. Neben den Sicherheitsfunktionen stärkt das Unternehmen auch seine Basis durch Partnerschaften mit namhaften Firmen, darunter ITV, Spotify und Microsoft, wobei letzteres durch die Integration von AR-Tools in Skype für zusätzlichen Spaß unter den mittlerweile über 80 Millionen Skype-Nutzern sorgt.

Umsatzquellen und Aktienprognose

Trotz eines Umsatzes, der maßgeblich von Werbeeinnahmen abhängig ist und dessen Problem der Preisverfall bei Werbeeindrücken darstellt, verzeichnet das Unternehmen ein ansteigendes Vertrauen durch angesehene Partnerschaften und eine stärkende Nutzerbasis. Die Zacks Konsensschätzung für das zweite Quartal im Jahr 2024 von Snap liegt bei 2 US-Cents je Aktie und ist in den letzten 60 Tagen um einen Cent gestiegen. Die starken Wachstumsindikatoren von Snap mit einem Steigerung von 45,6% im letzten Jahr und erwartete Trendbewegungen im Aktienkurs könnten das Interesse von Momentum-Investoren wecken, was die Aktie aufgrund ihrer beeindruckenden fundamentalen Ertragsdaten und starken Stilbewertungen durch Zacks auf die Shortlist setzen dürfte.

Snap Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...