Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mit Sitz in Gräfelfing bei München zählt zu den erfahrensten Kapitalmarktdienstleistern Deutschlands. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 und der Börsennotierung 1999 ist sie an nahezu allen deutschen Börsen aktiv, darunter München, Frankfurt, Hamburg und Tradegate! Das Unternehmen operiert in zwei Hauptsegmenten: dem Wertpapierhandel und dem Bereich Corporate & Markets. Im Wertpapierhandel agiert mwb als Market Maker, insbesondere im Bereich von Nebenwerten, und profitiert von erhöhtem Handelsvolumen und Marktvolatilität. Im Segment Corporate & Markets bietet mwb Dienstleistungen wie Designated Sponsoring, Kapitalmarktberatung und die Begleitung von Anleiheemissionen an. Ein bedeutender Meilenstein war die jüngste Partnerschaft mit der Scalable Capital ...

