mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Signifikante Verbesserung des Ergebnisses zum 1. Halbjahr 2025



22.07.2025

Gräfelfing, 22. Juli 2025. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat im 1. Halbjahr 2025 nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit vor Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von TEUR 7.598 erzielt (i.Vj. TEUR 3.083). Nach Berücksichtigung einer Steuerrückstellung in Höhe von TEUR 2.336 (i.Vj. TEUR 956) ergibt sich ein Halbjahresüberschuss in Höhe von TEUR 5.261 gegenüber TEUR 1.404 im 1. Halbjahr 2024. Aufgrund der derzeit vollständigen Dotierung des Sonderpostens für Bankrisiken nach § 340e Abs. 4 HGB wurden zunächst keine weiteren Zuführungen in den Fonds für allgemeine Bankrisiken vorgenommen. Der vorläufige Provisionsüberschuss, also der Saldo aus Provisionserträgen und -aufwendungen, stieg deutlich auf TEUR 2.649 (i.Vj. TEUR 1.616), das Handelsergebnis, die Differenz aus Nettoertrag und Nettoaufwand des Handelsbestands, stieg auf TEUR 21.105 (i.Vj. TEUR 14.008). Als Folge der zunehmenden Handelstätigkeit erhöhten sich auch die vorläufigen Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen. So stiegen die vorläufigen Personalaufwendungen auf TEUR 6.149 (i.Vj. TEUR 4.633) und die vorläufigen Anderen Verwaltungsaufwendungen auf TEUR 10.137 (i.Vj. TEUR 7.890). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen zum 30.06.2025 auf TEUR 27.424 nach TEUR 22.118 zum 31.12.2024. Der Fonds für allgemeine Bankrisiken ist im Vergleich zum 31.12.2024 in der Höhe von TEUR 16.747 unverändert geblieben. Vor dem Hintergrund der weiter bestehenden geopolitischen Risiken sowie der amerikanischen Finanz-, Wirtschafts- und Zollpolitik und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die weiterhin nicht vorhersehbare Entwicklungen auf das Börsengeschehen haben werden, ist nach Auffassung des Vorstands das vorstehende Halbjahresergebnis möglicherweise nicht für eine Prognose über den Verlauf des Gesamtjahres 2025 geeignet. Kontakt: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com



