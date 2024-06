Neuer Meme-Coin Pepe Unchained vor 1 Mio. $: Ist PEPU besser als PEPE?

Der Meme-Coin Pepe Unchained (PEPU) hat im Vorverkauf innerhalb der letzten 48 Stunden schon wieder zusätzliche 250.000 US-Dollar eingesammelt. Diese innovative Weiterentwicklung von Pepe operiert auf einer eigenen Layer-2-Blockchain, die im Vergleich zu Ethereum deutlich niedrigere Gebühren und 100-mal schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten bieten soll.

Pepe Unchained ist damit augenscheinlich für viele Anleger eine spannende Möglichkeit, die die Wertsteigerung des Vorgängers $PEPE verpasst haben, sich nun mit $PEPU am Markt zu beteiligen. Die Wertentwicklung von $PEPE zeigt das grundsätzliche Potenzial solcher Meme-Coins. Eine hypothetische Investition von 100 US-Dollar in $PEPE vor einem Jahr wäre heute 118 Millionen US-Dollar wert - eine Rendite, die im traditionellen Aktienhandel kaum vorstellbar ist. Damit konnte PEPE auf Anhieb ein Top 25 Coin werden.

Die derzeitige Verkaufsphase bietet den Token zu einem Preis von 0,0080641 US-Dollar an, wobei eine baldige Erhöhung auf 0,0080964 US-Dollar in weniger als zwei Tagen ansteht. Kontinuierliche Buchgewinne sind damit für Früh-Investoren garantiert.

Die starke Nachfrage und die attraktiven technischen Merkmale von Pepe Unchained machen es zu einer potenziell lukrativen Investition. Anleger haben die Möglichkeit, sich frühzeitig zu positionieren und von den zukünftigen Entwicklungen zu profitieren.

Mega-Comeback für Meme-Coins: PEPE explodiert wieder

Im vergangenen Monat verzeichneten Meme-Coins zwar in der Breite Verluste, doch in den letzten 24 Stunden stieg das Kaufinteresse erheblich an, was sich auch in den Handelsvolumina der führenden Token widerspiegelt.

Am besten schnitt hier PEPE in den letzten sieben Tagen ab und konnte mehr als 7 Prozent an Wert gewinnen.

Obwohl kein spezifisches Makroereignis oder marktbewegende Nachrichten als Hauptursache für dieses Wiederaufleben identifiziert wurden, könnte dies auf einen möglichen Bull-Run bei Meme-Coins hindeuten.

Das Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar, das $PEPE an nur einem Tag verzeichnete, ist ein Highlight inmitten des jüngsten Rückgangs der Meme-Coins und deutet auf ein erneutes Interesse der Anleger hin. Dies zeigt, dass Trader weiter aktiv bei Meme-Coins unterwegs sind.

Ist PEPU besser als PEPE?

Ethereums Einfluss hat Pepe dazu veranlasst, die eigene fortschrittliche Layer-2-Lösung zu entwickeln, die seinen Anhängern schnellere und kostengünstigere Transaktionen ermöglicht. Dies bedeutet, dass jeder investierte Dollar direkt in den Kauf weiterer Token fließt, ohne von den hohen Gasgebühren der Ethereum-Blockchain belastet zu werden.

Pepe Unchained bietet zudem einen eigenen Block-Explorer, der alle Transaktionen auf der neuen Layer-2 verfolgt. Diese innovative Lösung zeigt die technischen Fähigkeiten des Projekts, das nun unabhängig und effizienter arbeitet. Die Einführung der Layer-2-Kette verspricht nicht nur niedrigere Gebühren, sondern auch eine schnellere Abwicklung, was Pepe Unchained zu einer attraktiven Option für Investoren macht.

Mit diesen Verbesserungen ist $PEPU bestens gerüstet, um signifikante Gewinne zu erzielen. Für diejenigen, die den Hype um $PEPE verpasst haben, bietet $PEPU möglicherweise die nächste Chance im spekulativen Marktsegment.

Der jüngste Anstieg von $PEPE Ende Mai könnte seinen Höhepunkt erreicht haben. Ein alarmierender Bericht besagt, dass ein Wal angeblich $PEPE-Token im Wert von 1 Billion US-Dollar an Binance überwiesen hat. Obwohl diese Transaktion noch nicht bestätigt ist, könnte dies auf einen bevorstehenden Verkaufsdruck für $PEPE hinweisen. Sollte der Wal verkaufen, könnte das Kapital dank Affinität zu Meme-Coins neu allokiert werden - möglicherweise auch bei PEPU?

Jetzt PEPU kaufen und für 2342 % APY staken!

Investoren können aktuell die hohen Staking-Renditen von über 2000 % nutzen, um $PEPU-Token zu vermehren. Der Vorverkauf von Pepe Unchained hat großes Interesse geweckt, bisher wurden 66 Millionen $PEPE-Token im Staking-Pool eingesetzt, was täglich beträchtliche Renditen bringt. Natürlich sinkt die Staking-Rendite erneut, wenn mehr Anleger ihre PEPU Token im Contract sperren.

Pepe Unchained hat 30 Prozent seines gesamten Tokenangebots, also 2,4 Milliarden Token, für Staking-Belohnungen reserviert. Der laufende Vorverkauf bietet etwa 1,6 Milliarden Token zu einem attraktiven Einstiegspreis. Über die offizielle Website können Interessierte ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT oder BNB investieren. Auch Bankkartenzahlungen werden akzeptiert. So ist der Kauf von PEPU in wenigen Minuten möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.