Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, kündigte die Markteinführung des FLM263D Standalone-Wi-Fi-Moduls an, das das Alexa Connect Kit (ACK) SDK für Matter unterstützt und es IoT-Geräten ermöglicht, sich nahtlos mit Matter-kompatiblen Controllern wie Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings und Apple HomeKit zu verbinden.

Quectel unveils FLM263D Wi-Fi module: Pioneering seamless connectivity with ACK SDK for Matter (Photo: Business Wire)

Matter ist ein zentraler Standard in der Smart-Home-Kommunikation, der die anhaltenden Herausforderungen der Kompatibilität und Fragmentierung innerhalb des Sektors angeht, indem er die direkte Kommunikation zwischen intelligenten Geräten ermöglicht. Unter der Leitung der Connectivity Standards Alliance (CSA) durchlaufen Matter-Geräte einen strengen Zertifizierungsprozess, um sichere, zuverlässige und universell interoperable Verbindungen zu gewährleisten. Die Einhaltung dieser Zertifizierung ist für alle Matter-kompatiblen Produkte von größter Bedeutung, um einen einheitlichen Kommunikationsrahmen zu schaffen und die Benutzererfahrung zu verbessern.

"Wir haben ACK entwickelt, um es Geräteherstellern zu erleichtern, Smart-Home-Geräte mit einem vollständig verwalteten Dienst zu entwickeln, ohne dass sie sich mit mehreren drahtlosen Protokollen, komplexer Cloud-Konnektivität und der notwendigen Wartung der Cloud-Infrastruktur auskennen müssen. Wir freuen uns über diese Markteinführung, weil die FLM263D von Quectel das ACK-Portfolio an verfügbaren Lösungen erweitert und Geräteherstellern mehr Auswahlmöglichkeiten bietet", sagt Ben McInnis, Director, Smart Home, Amazon.

"Unser neuestes Modul FLM263D revolutioniert die Konnektivität in der Smart Home-Landschaft und setzt einen neuen Standard für nahtlose Integration", kommentiert Norbert Muhrer, Präsident und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Außerdem bietet es Entwicklern eine robuste Unterstützung für das ACK SDK für Matter, was eine beispiellose Interoperabilität und Innovation im IoT-Ökosystem gewährleistet."

Das FLM263D-Modul ist ein 2,4-GHz-Single-Band-Wi-Fi 6-Modul mit einem Hochleistungsprozessor mit einer Frequenz von bis zu 320 MHz. Dieses innovative Modul bietet Unterstützung für das IEEE 802.11b/g/n/ax-Protokoll und BLE 5.2, gepaart mit integriertem 512KB SRAM und 4MB Flash für optimale Leistung. Darüber hinaus erfüllt es strenge Sicherheitsstandards, einschließlich Secure Boot und mbed TLS-Verschlüsselung, die einen robusten Schutz für angeschlossene Geräte gewährleisten.

Der FLM263D bietet Unterstützung für Gerätezertifizierungen wie Works with Alexa (WWA) und Funktionen wie Matter Simple Setup (MSS). MSS ermöglicht es Endnutzern, Matter-konforme Smart-Home-Geräte nahtlos mit Alexa zu verbinden, während WWA das Vertrauen der Verbraucher beim Kauf auf Amazon stärkt.

FLM263D bietet fünf GPIO-Schnittstellen, die alternativ als PWM- oder I2C-Kommunikationskanäle fungieren können. Mit einem LCC-Formfaktor, integrierter PCB-Antenne, Abmessungen von nur 17,3mm 15,0mm 2,8mm und einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +105°C sowie einer Spannungsversorgung von 3,0~3,6V ist das FLM263D perfekt für intelligente Beleuchtungsanwendungen geeignet, insbesondere für intelligente Glühbirnen.

Weitere Module werden in Kürze auf den Markt kommen, um das Angebot von Quectel um intelligente Schalter, intelligente Stecker und andere intelligente Haushaltsanwendungen zu erweitern.

Über Quectel

Die Leidenschaft von Quectel für die Schaffung einer intelligenteren Welt spornt uns an, die Innovationstätigkeit im IoT-Bereich zu beschleunigen. Wir stellen mit unseren IoT-Lösungen den Kunden in den Mittelpunkt und bieten dabei ausgezeichneten Support und hervorragende Dienstleistungen. Unser aus 5.900 Experten bestehendes globales Team treibt Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth- Module sowie Antennen and services.

Wir betreiben weltweit Büros und bieten global Support. Unsere internationale Führungsmannschaft widmet sich dem Fortschritt des IoT und möchte helfen, eine smarte Welt zu erbauen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und X.

