Das Aufbäumen im Chart von HelloFresh vom Wochenanfang war nur von kurzer Dauer, bereits am heutigen Mittwoch musste die Aktie die Kursgewinne fast vollständig wieder abgeben. Von der neuerlicher Übernahmefantasie in der Branche konnte sie nicht profitieren, stattdessen drückte ein Analystenkommentar auf die Stimmung. Darin kam auch Delivery Hero nicht gut weg.Im Markt für Essenslieferdienste gilt das Motto "the winner takes it all", Übernahmen sind daher gang und gäbe. Medienberichte, dass der ...

