Nicht nur bei den europäischen Airlines macht sich derzeit an den Märkten viel Skepsis breit. Auch die Flugzeugbauer geraten unter Druck. Airbus musste am Dienstag enorme Kursverluste hinnehmen. Auslöser dafür war eine Gewinnwarnung des Konzerns, welche die Anleger in die Flucht schickte.Anzeige:Probleme gibt es bei Airbus (NL0000235190) derzeit sowohl in Sachen Raumfahrt als auch bei den Lieferketten. Dadurch sah sich das Unternehmen dazu gezwungen, die Lieferziele für das laufende Jahr nach unten zu korrigieren. Statt ca. 800 Maschinen ...

