Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, freut sich, die Berufung von Robert Courteau zum Vorstandsvorsitzenden und die Berufung von José Duarte in den Unternehmensvorstand bekannt zu geben.

Herr Courteau trat 2016 in den Vorstand von Kinaxis ein und ist als Direktor sowohl im Revisions- als auch im Vergütungsausschuss des Unternehmens tätig. Als erfahrene Führungskraft mit umfangreicher Erfahrung in der Leitung neuer Geschäftsinitiativen und im Erreichen von Wachstumszielen bei einigen der weltweit führenden Unternehmen bleibt Courteau Mitglied des Revisions- und Vergütungsausschusses.

Herr Duarte wechselt zu Kinaxis und bringt dabei mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen mit, darunter als CEO bei Infovista, Infinitas Learning und Unit 4. Er hatte außerdem mehrere Führungspositionen bei SAP inne, unter anderem als President, Global Services und Corporate Officer, als President EMEA and India und als President, Latin America. Gegenwärtig ist Duarte Vorstandsvorsitzender von ProAlpha und nicht geschäftsführender Direktor bei Hallo.

"Die Unterstützung und die Beiträge, die Bob im Laufe der Jahre für das Unternehmen geleistet hat, waren überaus wertvoll, und ich freue mich sehr, dass er diese neue Aufgabe übernehmen wird", sagte John Sicard, President und CEO bei Kinaxis. "Die unglaublichen Erfahrungen und Einblicke von José waren für den Erfolg so vieler gleichgesinnter Unternehmen von entscheidender Bedeutung, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, während wir weiter wachsen und den Markt für die Orchestrierung von Lieferketten dominieren werden."

"Es ist ein Privileg, die Rolle des Vorsitzenden von Kinaxis zu übernehmen", sagte Courteau. "Kinaxis ist der anerkannte Marktführer auf dem Gebiet der End-to-End-Orchestrierung von Lieferketten, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um auf unserer positiven Dynamik aufzubauen und Unternehmen dabei zu unterstützen, Innovationen zu nutzen, um das volle Potenzial globaler Lieferketten auszuschöpfen."

Duarte fügte hinzu: "Mit seiner führenden Technologie, seinen innovativen Techniken und seiner Marktposition ist Kinaxis ein ausgesprochen spannendes Unternehmen mit einer großen Zukunft. Ich kann es kaum erwarten, Teil dieser Mission zu sein und gemeinsam mit John und seinem Team an der Transformation des Lieferkettenmarktes zu arbeiten."

Die KI-gestützte Technologie von Kinaxis ermöglicht es Unternehmen, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis zur Auslieferung durchgängig zu orchestrieren. Die Technologie von Kinaxis hilft Unternehmen, die die Agrarindustrie mit 40 der weltweiten Traktoren beliefern, die jedes Jahr mehr als 110 Milliarden Zähne sauber halten und die dafür sorgen, dass mehr als 35 Mio. Haustiere jedes Jahr nahrhafte Mahlzeiten erhalten.

Wenn Sie mehr über Kinaxis und seine Lieferketten-Managementlösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte Kinaxis.com.

Über Kinaxis

Kinaxis ist weltweit führend in der modernen Orchestrierung von Lieferketten. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu verwalten, von der mehrjährigen strategischen Planung über die sekundengenaue Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240626982365/de/

Contacts:

Medienbeziehungen

Jaime Cook Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640



Investorenbeziehungen

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613