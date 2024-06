Anleger sind derzeit besonders an Wachstumsaktien interessiert, die eine überdurchschnittliche Entwicklung in den Finanzkennzahlen verzeichnen und somit das Marktpotenzial voll ausschöpfen könnten. Die Modekette Abercrombie & Fitch, bekannt für ihre Jugendbekleidung, sticht hierbei hervor: Sowohl die Erwartungen bezüglich der Gewinnentwicklung als auch der Cashflow-Wachstumsraten übertreffen deutlich die Industriedurchschnittswerte. Während die erwartete Gewinnsteigerung der Branche bei 14,3% liegt, kann Abercrombie & Fitch ein EPS-Wachstum von 47,3% für dieses Jahr vorweisen. Darüber hinaus zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Cashflow-Steigerung von 225,2% im Jahresvergleich, weit über dem Industriedurchschnitt von -20,8%. Diese Kennzahlen ergänzen die Analyse der Kapitalrendite (ROCE), welche sich in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 394% erhöht hat und dazu beiträgt, dass die Gesamtrendite für die letzten fünf Jahre bei bemerkenswerten 1.043% lag.

Ausblick und Revisionen

Affirmation findet die positive Prognose bezüglich des Kurspotenzials von Abercrombie & Fitch auch durch aufwärtsgerichtete Revisionen der Gewinnerwartungen für das aktuelle Jahr. Ein zusätzlicher Wachstumsfaktor könnte die bemerkenswerte Trendwende bei den Kapitalrenditen sein, die zusammen mit einer ebenso steigenden Kapitalbasis Hinweise auf eine unternehmerische Dynamik und steigende Wiedereinlagequoten von Gewinnen geben. Während Investoren generell nach solchen Wachstumsaktien Ausschau halten, die sich kontinuierlich besser als der Markt entwickeln, scheint Abercrombie & Fitch genau dieses Potenzial aufzuweisen - begünstigt durch eine solide Gesamteinschätzung und günstige Aktienbewertungen.

Abercrombie, Fitch Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...