PITTSBURGH - Ein bedeutender Fortschritt in der Halbleitertechnologie wurde durch die Zertifizierung einer neuen Leistungsintegritätsplattform erreicht, die das Design fortschrittlicher Halbleiterprodukte optimiert. Samsungs neue SF2Z 2-nm-Gate-All-Around-Fertigungstechnologie wird durch innovative Lösungen einer führenden Softwaregesellschaft nun unterstützt. Diese Zusammenarbeit erlaubt eine verlängerte Lebensdauer und zuverlässigere Chips für High-Performance-Computing, Smartphones, künstliche Intelligenz, Rechenzentrumskommunikation und Grafikprozessoren. Besondere Erwähnung findet die RedHawk-SC Technologie, die eine präzise Verifizierung für Elektromigration und Spannungsabfall in digitalen Entwürfen ermöglicht, sowie eine umfassende Plattform, die analoge und gemischte Signalentwürfe bewertet.

Innovative Technologien für zukunftsweisende Chips

Die beteiligten Unternehmen heben hervor, dass die intensive Zusammenarbeit die Grundlage für die zeitnahe Bereitstellung leistungsfähiger Designwerkzeuge für die Kunden darstellt. Mit mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung im Bereich des simulativen Designs unterstützen ihre Anwendungen Innovatoren in unterschiedlichsten Industriebereichen. So werden zukünftige Fortschritte im Transportwesen, in fortschrittlichen Halbleitern, Satellitensystemen und lebensrettenden medizinischen Geräten durch diese Simulationen ermöglicht.

