Valorem Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf die Bereitstellung innovativer Microsoft-basierter Lösungen zur Bewältigung aktueller unternehmerischer Herausforderungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es mit dem "Microsoft Nonprofit Partner of the Year Award 2024" ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde damit als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner für seine herausragenden Leistungen bei der Implementierung von fortschrittlichen Kundenprojekte auf Microsoft-Basis geehrt.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: "Diese renommierte Auszeichnung zu erhalten, ist eine unglaubliche Ehre für Valorem Reply. Das Engagement des Teams für Innovation und Exzellenz im Non-Profit-Sektor ist wirklich inspirierend. Der Award unterstreicht die stetigen Bemühungen, die Expertise und die Leidenschaft von Valorem Reply, positive Veränderungen voranzutreiben. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit bemerkenswerten Wohltätigkeitsorganisationen zusammenzuarbeiten, deren wirkungsvolle Projekte ein wesentlicher Faktor für unseren Erfolg sind. Diese Auszeichnung honoriert die harte Arbeit und das unermüdliche Engagement des gesamten Teams von Valorem Reply."

Mit den "Microsoft Partner of the Year"-Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, -Services, -Devices und -KI-Lösungen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus mehr als 4.700 Bewerbungen aus über 100 Ländern ausgewählt wurden. Valorem Reply wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Services im Nonprofit-Sektor gewürdigt.

Der "Nonprofit Partner of the Year"-Award zeichnet Partner aus, die durch die Verwirklichung besonders innovativer Dienstleistungen und Projekte für eines der "Microsoft Nonprofit Industry Priority Scenarios ("Know your Donors and Supporters", "Deliver Effective Programming", "Accelerate Mission Outcomes" oder "Featuring the Microsoft Cloud for Nonprofit") überzeugen und damit eine Vorreiterrolle in ihrer Branche einnehmen.

Neben der Auszeichnung als "Nonprofit Partner of the Year" gewann Reply mit Cluster Reply, einem Unternehmen von Reply, das sich ebenfalls auf die Beratung und Systemintegration von Microsoft-Technologien spezialisiert hat, auch den "Microsoft Partner of the Year"-Award für Italien

"Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und Finalisten der 'Microsoft Partner of the Year Awards 2024', gratuliert Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President bei Microsoft. "Die Dynamik, die durch die vielen neuen KI- und Copilot- Lösungen in diesem Jahr entstanden ist, hat die Innovationskraft unserer Partner beflügelt und sie in die Lage versetzt, ihren Kunden bahnbrechende Services und Lösungen anzubieten. Die Kompetenz und Kreativität unseres Partner-Ökosystems und die diesjährigen Gewinner haben gezeigt, was durch KI und die Microsoft Cloud alles möglich ist."

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Valorem Reply

Valorem Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe und Microsoft Cloud Solutions Partner, hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen in intelligente Organisationen zu verwandeln und Non-Profit-Organisationen dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen mit KI-gestützten, cloudbasierten Lösungen, die den Fokus auf die strategischen Ziele und benutzerorientiertes Design legen. Unser erfahrenes Expertenteam, die Leidenschaft, Gutes zu tun, und die Stärke der Microsoft-Technologien erlauben es uns, die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte machen, sicher und schnell zu transformieren. www.valoremreply.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240626277272/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Anusha Shankar

a.shankar@reply.com

Tel. +1 312 998 0306