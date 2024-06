München (ots/PRNewswire) -EVE Energy, ein weltweit führendes Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien, belegt den zweiten Platz der kürzlich von InfoLink Consulting veröffentlichten Rangliste für die Lieferung von Energiespeicherzellen im 1. Quartal 2024.Entgegen dem Abwärtstrend des globalen Energiespeichermarktes von 2,2 % hat die Gesamtliefermenge von EVE Energy nun den zweithöchsten Marktanteil - bis zum zweiten Quartal 2024 hat sie ein Gesamtliefervolumen von 60 GWh erreicht."EVE Energy ist bestrebt, unsere technischen Fähigkeiten zu verbessern und die Qualität als Kern unserer Entwicklung zu erhöhen, unsere Widerstandsfähigkeit in allen Konjunkturzyklen zu stärken und unsere Dienstleistungen weltweit auszuweiten, um mehr Kunden zum Erfolg zu verhelfen", sagte Liu Jincheng, Gründer und Vorsitzender von EVE Energy.Das signifikante Wachstum der von EVE Energy gelieferten Lieferungen ist das Ergebnis einer erfolgreichen, umfassenden Marktentwicklung, eines vielseitigen Betriebslayouts und kontinuierlicher technologischer Durchbrüche.Das Unternehmen arbeitet mit einer Reihe bekannter globaler Strom- und Energieunternehmen zusammen. Im Jahr 2023 unterzeichnete EVE Energy auf der Messe smarter E Europe 2023 Kooperationsverträge mit Powin und ABS mit einem Gesamtvolumen von 23 GWh. Im April 2024 unterzeichnete EVE Energy strategische Partnerschaften mit HITE Smart Energy, Linyang Energy Storage und JinkoSolar, für insgesamt 19 GWh. Auf der smarter E Europe 2024 im Juni hat EVE Energy eine weitere strategische Kooperation mit Powin über insgesamt 15 GWh vereinbart.Um schnell auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können, hat EVE Energy die Strategie verfolgt, einen globalen Marktservice zu bieten: globale Herstellung, globale Lieferung, globale Zusammenarbeit. Neben der weiteren Verbesserung seiner sieben regionalen Hauptsitze in Südchina, Zentralchina, Südwestchina, Nordostchina, Asien-Pazifik und Südostasien hat das Unternehmen auch Büros in Taipeh und regionale Tochtergesellschaften in Singapur und Deutschland eingerichtet sowie VMI-Lager (Vendor Managed Inventory) aufgebaut, um bessere, lokalisierte Dienstleistungen anbieten zu können. Außerdem plant das Unternehmen den Bau eines VMI-Lagers und einer Niederlassung in Amerika.Technologische Innovation, Produktentwicklung und modernisierte Lösungen sind das Rückgrat des starken Wachstums von EVE Energy. Im ersten Quartal 2024 brachte EVE Energy die Produkte der Mr. Flagship-Serie auf den Markt, darunter Mr. Big Batterie und Mr. Giant System, eine effiziente, einfache und sichere Lösung, die das Energiespeichersystem neu definiert."Wenn sich die geschätzte Energieeffizienz von EVE Energy um 1 % verbessert, erhöht sich der betriebliche Nutzen für den Kunden während des gesamten Lebenszyklus um etwa 490.000 USD", so Dr. Yuan Dingding, technischer Leiter von EVE Energy.Die Lösung der Mr. Flagship-Serie zeichnet sich durch eine überragende Effizienz der Energiespeicherung aus. Die Mr. Big-Zelle mit einer Kapazität von 628 Ah nutzt die Hochgeschwindigkeits-Stacking-Technologie der dritten Generation und erreicht eine Energieeffizienz von 96 %. Das Mr. Giant-System nutzt eine minimale Integrationslösung, das weltweit erste Energiespeichersystem mit einer Zelle mit besonders großer Kapazität und hohem Wirkungsgrad sowie einen 20-Fuß-Standardschrank mit einer Energie von bis zu 5 MWh und einem Systemwirkungsgrad von 95 %.Die firmeneigene hocheffiziente 3T-Wärmemanagementtechnologie sorgt für eine gleichmäßigere Systemtemperatur und hält die Temperaturabweichung unter 3 °C, wobei die Höchsttemperatur sogar um 5 °C gesenkt werden kann. Darüber hinaus verfügt die Serie über zusätzliche Wärmemanagementlösungen, einschließlich einzigartiger Beschichtungen und integrierter Flüssigkeitskühlsysteme. Mit diesen außergewöhnlichen Maßnahmen zum Wärmemanagement wird das Problem größerer Batterien, die mehr Wärme abgeben, umgangen und die Bedenken der Kunden hinsichtlich der Wärmeentwicklung großer Batterien in der TWh-Ära effizient gelöst.Es ist auch eine einfache Lösung, um die Kosten für Installation und Wartung zu senken und gleichzeitig begrenztere Ressourcen wie Platz und Land freizusetzen. Auf der Ebene der Batteriezellen hat EVE Energy die Anzahl der Zellen um 50 % reduziert; das Design des Packs reduziert die Schweißnähte, Streifen und Endplatten um die Hälfte; und das System reduziert auch die Anzahl der Informationssammelpunkte und die Anzahl der Kabel um 50 %.Das minimalistische Design von Mr. Giant macht die Installation und Wartung von großen Energiespeicherkraftwerken zu einem Kinderspiel. Es vereinfacht die Wartung des Systems um 50 % und reduziert den Umfang der Betriebsüberwachung um 50 %, wodurch die Anzahl der Ersatzteile um die Hälfte reduziert und der Installationsaufwand verringert wird.Die Software von Mr. Giant ist mit einem fortschrittlichen Informationsmanagementsystem ausgestattet, das KI-Algorithmen zur Fehlerdiagnose auf der Cloud-Plattform integriert und die Betriebseffizienz verbessert. Darüber hinaus unterstützt es eine Rücken-an-Rücken- und Schulter-an-Schulter-Anlagenanordnung, die bei einer Kapazität von 100 MWh bis zu 50 % weniger Fläche beansprucht.Die Serie bietet eine Mischung aus Erschwinglichkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und eignet sich daher ideal für Szenarien wie die Speicherung von Wind- und Solarenergie in großem Maßstab für 4 Stunden oder länger sowie für die gemeinsame oder eigenständige Speicherung von Energie. Nach seiner Veröffentlichung wurde das Produkt von den Kunden sehr gelobt, und es wurde ein Bedarf von mehr als 151 GWh für die nächsten fünf Jahre angemeldet.Die Mr. Flagship-Serie wird im vierten Quartal dieses Jahres in China und bis Ende 2025 in Malaysia in Serie produziert, wodurch der Aufbau einer Struktur für erneuerbare Energien weiter beschleunigt und die "Dual Carbon"-Ziele gemeinsam mit der Industriekette erreicht werden.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.evebattery.com/en.Informationen zu EVE EnergyDas 2001 gegründete Unternehmen EVE Energy wurde 2009 erstmals an der Shenzhen GEM notiert. Nach 23 Jahren rasanter Entwicklung hat sich das Unternehmen zu einem globalen Lithiumbatterie-Unternehmen entwickelt, das über Kerntechnologien und Lösungen für Verbraucherbatterien, Leistungsbatterien und Energiespeicherbatterien verfügt und dessen Produkte in den Bereichen Internet der Dinge und Internet der Energie weit verbreitet sind.