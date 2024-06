Plug Power Inc., globaler Vorreiter im Bereich ganzheitlicher Wasserstofflösungen, meldet entscheidende Fortschritte bei der Förderung der grünen Wasserstoffwirtschaft. Die Firma hat bekannt gegeben, dass ihr CEO an der 10. jährlichen ROTH London Konferenz im Four Seasons Hotel teilnehmen wird, wo er sich mit über zwei Dutzend Vertretern weltweit führender Geldverwaltungsfirmen austauschen wird. Dieses bedeutende Ereignis dient dem intensiven Dialog über die umfassende Geschäftsstrategie und ebnet den Weg für Plug Power, sein internationales Netzwerk weiter auszubauen.

Grüne Wasserstoffautobahn im Fokus

Mit mehr als 69.000 installierten Brennstoffzellen-Systemen und über 250 Betankungsstationen treibt das Unternehmen die Entwicklung eines grünen Wasserstoff-Ökosystems massiv voran. Eine Gigafactory zur Produktion von Elektrolyseuren und Brennstoffzellen untermauert diese Ambition sowie der Aufbau mehrerer Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff in Nordamerika und Europa. Zusätzlich markiert der Abschluss eines 3 GW BEDP-Kontrakts mit einem Großprojekt in Australien einen weiteren Schritt beim Ausbau der führenden Position im Bereich der PEM-Elektrolyseurtechnologie und demonstriert ihre Fähigkeit, signifikante Umsätze zu generieren und zum Erfolg der grünen Wasserstoffrevolution maßgeblich beizutragen.

