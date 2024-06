Die EDX Medical Group plc, die innovative digitale Diagnostikprodukte und -dienstleistungen zur Unterstützung personalisierter Behandlungen für Krebs, Herzkrankheiten und Infektionskrankheiten entwickelt, gibt heute die Unterzeichnung einer exklusiven Vertriebsvereinbarung mit Curesponse Ltd. bekannt, die die Vermarktung des cResponse-Krebstests in Großbritannien, Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark vorsieht.

cResponse ist eine bahnbrechende Plattform, die biologisch bewertet, wie das lebende Tumorgewebe eines einzelnen Patienten auf ausgewählte Medikamente reagiert, und so die wirksamsten Behandlungsoptionen ermittelt. Es ist die einzige Technologie in klinischer Qualität, die Daten zum biologischen Ansprechen auf Chemotherapie, gezielte Biologika und Immuntherapien liefert. Diese Plattform hilft Klinikern bei der raschen Ermittlung optimaler Behandlungen, wodurch möglicherweise Leben gerettet, Behandlungskosten gesenkt und die Entdeckungs- und Entwicklungszyklen für Pharmaunternehmen, die neue Krebsmedikamente suchen, beschleunigt werden können.

Die cResponse-Plattform erstellt einen Bericht, der eine Rangfolge ausgewählter Krebsmedikamente auf der Grundlage ihrer prognostizierten Wirkung auf den Tumor eines einzelnen Patienten erstellt und in klinischen Studien eine Genauigkeit von über 90 aufweist. Der Test kann durch eine schnelle genomische Sequenzierung ergänzt werden, um weitere Arzneimittelkandidaten für die Funktionsanalyse zu identifizieren. Der gesamte Prozess wird durch proprietäre Technologien und fortschrittliche KI-Algorithmen unterstützt. Die Plattformtechnologie wurde anhand von Tausenden von Krebsgeweben verfeinert und kalibriert und hat ihren klinischen Nutzen und ihre Wirksamkeit in Hunderten von Fällen in Israel und in Großbritannien unter Beweis gestellt. Der cResponse-Test wird in einem vom United Kingdom Accreditation Service (UKAS) akkreditierten Labor in London durchgeführt und hat auch eine CE-Kennzeichnung für Europa erhalten, was seine behördliche Zulassung und seine Bereitschaft für den klinischen Einsatz unterstreicht.

EDX Medical wird mit sofortiger Wirkung kommerzielle Aktivitäten zur Unterstützung des klinischen Einsatzes des cResponse-Tests in Großbritannien und den nordischen Ländern einleiten und zu gegebener Zeit eine Ausweitung der Vereinbarung mit Curesponse prüfen.

Professor Sir Chris Evans, OBE, Gründer von EDX Medical plc, kommentierte: "Wir freuen uns, den Zugang zu diesem wirklich innovativen und bahnbrechenden Test zu verbessern, der den Krebsbehandlern und ihren Patienten einen enormen Nutzen bringen kann. Dieses Produkt ist eine hervorragende Ergänzung unseres schnell wachsenden Portfolios an erstklassigen diagnostischen Lösungen."

Dr. Mike Hudson, CEO, EDX Medical plc, sagte: "Wir freuen uns sehr, von Curesponse als Partner ausgewählt worden zu sein und unseren Kunden in Großbritannien und den nordischen Ländern ihren bahnbrechenden Assay zur Verfügung stellen zu können. Wir halten cResponse für eine herausragende Innovation in der sich schnell entwickelnden klinischen Krebsdiagnostik."

Guy Neev, CEO von Curesponse Ltd, kommentierte: "Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit der EDX Medical Group, um unsere cResponse-Plattform Patienten und Klinikern in Großbritannien und den nordischen Ländern zugänglich zu machen. Unser Ziel bei Curesponse ist es, diese Technologie für Krebspatienten verfügbar zu machen, um die Behandlungsergebnisse zu optimieren und Leben zu retten. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team von EDX Medical zusammenzuarbeiten, um die erfolgreiche Einführung und Umsetzung dieses bahnbrechenden Entscheidungshilfe-Tools zu gewährleisten."

Über EDX Medical Group plc

Die EDX Medical Group plc ist im Apex-Segment des AQSE Growth Market notiert (TIDM: EDX). www.edxmedical.com

Über Curesponse Ltd.Curesponse ist ein führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie. www.curesponse.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240626772833/de/

Contacts:

EDX Medical plc

Dr Mike Hudson (Chief Executive Officer)

+44 (0)7812 345 301

Media House International

Ramsay Smith

+44 (0)7788 414856

ramsay@mediahouse.co.uk

Gary McQueen

+ 44 (0)7834 694609

gary@mediahouse.co.uk