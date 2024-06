Mit fortschrittlichen KI-gestützten Industrie 4.0 Technologien treibt das Unternehmen hinter C3.ai die Effizienz und Nachhaltigkeit im Bereich der urbanen Bauprojekte voran. Im Rahmen des "Plants of Tomorrow" Programms, das eine Umwandlung seiner weltweiten Zementwerke vorsieht, führt das führende Unternehmen für innovative und nachhaltige Baulösungen die predictive Maintenance-Lösung 'C3 AI Reliability' in den Werken ein. Darüber hinaus wird derzeit die 'C3 Generative AI' experimentell verwendet, um bei der Fehlerbehebung an komplexen Geräten Unterstützung zu bieten.

Seit dem ersten Einsatz von 'C3 AI Reliability' im Mai 2023 konnte eine enorme Steigerung sowohl der prädiktiven Instandhaltung als auch der Betriebseffizienz beobachtet werden. Über 45 Anlagen mit 3.000 Sensoren an kritischen Komponenten wie den für die Zementproduktion unentbehrlichen Vertikalmühlen sind nunmehr in der Lage, Lebenszyklen von Geräten präziser zu verwalten und die Zuverlässigkeit sowie Kapazität für die Kundschaft zu verbessern. Die Innovationsinitiative bezieht bereits mehr als 130 integrierte Zementwerke und Mahlstationen in über 50 Ländern ein. Es ist geplant, innerhalb eines Vierjahresvertrags über 1.200 Schlüsselelemente für den Betrieb und die Wartung an mehr als 100 Zementwerken zu installieren.

Nachhaltigkeit neu gedacht

Der Einsatz von 'C3 AI Reliability' ermöglicht es, operationelle Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und durch den Einsatz von maschinellem Lernen, Natural Language Processing und generativer KI-Technologie, Risiken an Equipments zu erkennen und Maßnahmen zu deren Minimierung einzuleiten. Die Kooperation unterstreicht die Bedeutung von KI als wesentlichen Bestandteil innovativer Lösungen, um den industriellen Effizienzgedanken neu zu definieren und einen Industriestandard für nachhaltiges und innovatives Bauen zu etablieren.

