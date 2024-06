SingularityNET Prognose: Kann sich gegen AGIX gegen die KI-Giganten durchsetzen?

In der folgenden SingularityNET Prognose wollen wir einmal den KI-Coin AGIX näher unter die Lupe nehmen und sein Potenzial im Vergleich zu den etablierten, aber zentral verwalteten Technologie-Giganten einschätzen. Dabei geben wir tiefere Einblicke in die Entwicklung des KI-Coins und im Zuge der SingularityNET Prognose auch die nächsten wichtigen Kursziele an, auf welche Investoren nun achten sollten. Lesen Sie jetzt den Beitrag, um die neusten Entwicklungen eines der besten KI-Coins nicht zu verpassen!

Was genau ist SingularityNET?

SingularityNET entwickelt eine dezentrale, demokratische, inklusive und nützliche AGI. Somit beschränkt sich die Macht nicht auf ein einzelnes Unternehmen oder Land, stattdessen wird ein wesentlich fairerer Ansatz als bei zentralen KI-Projekten verfolgt.

Vorangetrieben werden auf SingularityNET künstliche Intelligenzen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Diese umfassen Finanzen, Robotik, Biomedizin, Medien, Kunst und Unterhaltung.

Eines der Kernelemente stellt der Marktplatz für künstliche Intelligenzen dar. Auf diesem können Unternehmen und Verbraucher KI-Lösungen finden, nutzen, erstellen und monetarisieren.

Dabei profitieren sie von der höheren Sicherheit, Effizienz und Dezentralisierung der künstlichen Intelligenzen. Zudem werden auf diese Weise zentrales Eigentum und Kontrolle vermieden.

Ein weiteres Element stellt OpenCog Hyperon dar, welches eine AGI (Artificial General Intelligence) erreichen. Sie verspricht nicht nur die Fähigkeiten eines Menschen zu erreichen, sondern diese sogar noch zu übertreffen. Um dies zu erreichen, können verschiedene Elemente auf SingularityNET vereint werden.

Ebenfalls wichtig ist der Distributed Atomspaces (DAS), welches eine Wissensdatenbank ist, auf welche die künstlichen Intelligenzen zugreifen können, um bessere Antworten generieren zu können.

Ökosystem von SingularityNET expandiert in verschiedene Bereiche

Schon jetzt umfasst SingularityNET unterschiedliche Angebote. Zu diesen zählt unter anderem NuNet, welches ein dezentrales Computernetzwerk ist, welches auf die ungenutzte Rechenleistung von Computer zugreifen kann, um damit künstliche Intelligenzen zu berechnen, so wie es auch bei Render der Fall ist.

Hinzu kommt Rejuve.AI, das mithilfe der Überwachung von Gesundheitsdaten die Lebenszeit von Menschen verlängern will. Ebenso gibt es Rejuve Biotech, das neue Therapieansätze für einige Krankheiten mithilfe von KIs finden will. Auch an ältere Menschen wird mit Awakening Health gedacht.

Ebenso wurde SophiaVerse entwickelt, welches sowohl im Metaverse als auch für Roboter die Empfindungsfähigkeit von künstlichen Intelligenzen verbessern soll. Dafür verwendet es den bekannten Roboter Sophia.

Den Bereich der Musik will das Projekt Jam Galaxy mit seinen KI-Lösungen revolutionieren. Mindplex will hingegen als Magazin und Social-Media-Plattform einen Ort für Ersteller, Influencer und Medienbegeisterte bieten.

Mithilfe von Twin Protocol können Interessierte eine digitale Kopie ihrer selbst erstellen. Diese soll dann auch über dieselben Fähigkeiten, dasselbe Wissen und vor allem dieselbe Persönlichkeit verfügen. Mithilfe des Marktplatzes können diese zudem ein Einkommen generieren.

Yaya Labs beschäftigt sich hingegen mit der Verbesserung von Roboter und künstlichen Intelligenzen. Insbesondere wollen sie Effizienz, Produktivität und Bequemlichkeit steigern. Hinzu kommt Zarqa, welches wie die bekannte KI ChatGPT ein LLM ist. Außerdem wurde HyperCycle entwickelt, das KI-Geräten den Austausch von Transaktionen ermöglicht.

All dies verdeutlicht die Vielschichtigkeit von SingularityNET. Somit eliminiert es einseitige Risiken und maximiert seine Chancen. Als Marktplatz kann es zudem wesentlich schnell und günstiger skalieren.

AGIX fusioniert mit FET und OCEAN zu ASI

SingularityNET wird sich am 17. Juni mit den anderen beiden KI-Coins Fetch.ai (FET) und Ocean Protocol (OCEAN) zusammenschließen. Dann wird es nur noch den neuen Token Artificial Superintelligence (ASI) geben, welcher alle drei Projekte vereint. Für diesen sind dann die Entwicklungsschritte der KIs von AI über AGI zu ASI geplant.

Mithilfe der Fusion würde das Projekt zudem zum größten und reinen KI-Coin in Bezug auf die Technologie nach Marktkapitalisierung kommen. Denn vor ihm befinden sich lediglich das NEAR Protocol, welches nur eine Layer-1 mit KI-Anwendungen ist, und Render, bei dem Rechenleistung gemietet werden kann.

Der Zusammenschluss der KI-Coins soll auch die Entwicklung von Anwendungen fördern, welche verschiedene Bereiche der einzelnen Projekte umfassen. Damit würde es laut Aussagen des Teams zur größten und unabhängigen Open-Source-Projekt für Research und Entwicklung von künstlichen Intelligenzen werden.

Aufgrund des wesentlich attraktiveren Modells im Vergleich zu zentral verwalteten KIs könnte sich das Projekt möglicherweise sogar gegenüber den Technologieriesen behaupten. Zumindest sollte es in einem gut diversifizierten Portfolio im Bereich der künstlichen Intelligenzen nicht fehlen.

SingularityNET Prognose: Das verrät uns der Chart

Der AGIX-Coin konnte während der vergangenen 12 Monate um 207,59 % im Wert zulegen, während es bei Bitcoin in derselben Zeit lediglich 98,00 % waren. Zeitweise hat SingularityNET sogar rund 529 % erreicht, woraufhin jedoch eine Korrektur des Kryptomarktes ebenso AGIX mit nach unten gezogen hat.

In diesem Zusammenhang kam es zu einem Kursverlust von rund 68 %, von dem sich SingularityNET jedoch wieder schnell erholen konnte. Denn nachdem AGIX das untere Ende der Unterstützungszone bei 0,4897 USD durchbrochen hatte, stürzten sich die Anleger auf den vielversprechenden KI-Coin.

Seitdem konnte SingularityNET innerhalb von nur 8 Tagen um 66,54 % steigen. Im Vergleich dazu ist Bitcoin sogar um 7,16 % gefallen. Zudem deutet es auf das große Interesse an dem AGIX-Coin hin, da Altcoins aus anderen Kryptosektoren tendenziell zu größeren Verlusten als Bitcoin selbst neigen, wie es bei etwa den Layer-2s beobachtet werden konnte.

Vorerst könnte Bitcoin noch etwas weiter unter Druck geraten, da in der nächsten Woche die Gläubiger von Mt Gox ihre Coins zurückerhalten. Dies könnte eine Korrektur des Kryptomarktes nach sich ziehen und ebenso AGIX Verluste bescheren. Profitieren könnte er hingegen von Nachrichten über KIs, selbst wenn sie OpenAI oder Nvidia betreffen, und möglichen Leitzinssenkungen.

Sollte hingegen das FOMO bei den KI-Coins weiter anhalten können, so befinden sich die nächsten Kursziele bei 0,8163 USD, 0,9718 USD und 1,1641 USD. Angesichts möglicher Verzögerungen der Leitzinsen könnte es auch noch einmal zu einem Test von 0,50 USD kommen. Dennoch bieten sich aktuell gute Kaufniveaus, um auch von der Fusion zu profitieren.

Eine wesentlich bessere Chance kann hingegen der Presale des KI-Coins WienerAI bieten. Denn mit ihm können Anleger eine mögliche Korrektur besser überstehen, da sie bis zur ersten Listung noch keine Kursverluste befürchten müssen. Stattdessen gewährt ihnen WienerAI Buchgewinne über Preiserhöhungen und das Staking.

WienerAI spezialisiert sich auf KI-Trading-Lösungen

Eine der lukrativsten Chancen für die künstlichen Intelligenzen stellt vermutlich der Kryptomarkt dar. Daher entwickelt WienerAI fortschrittliche KI-Trading-Tools, welche die Nachteile von Kleinanlegern gegenüber Profiinvestoren und KIs besser ausgleichen können. Somit sollen sie eine bessere Chance im Wettkampf an den Märkten erhalten.

Damit könnte WienerAI die Retail-Anleger von ihrem Stigma des "dumb money" befreien und auch sie mithilfe von KIs in "smart money" verwandeln. Dabei bietet es den Tradern statistische Vorteile und weitere Hilfsmittel, mit denen sie weniger Verluste erleiden und mehr Gewinn erzielen können.

Ein weiterer Vorteil der modular an die Bedürfnisse der Anleger anpassbaren Tools ist, dass mit ihnen Chancen verpasst werden müssen. Überdies müssen sich Investoren nicht mehr auf alte Nachrichten, Ahnungen und Gier verlassen. Stattdessen handeln selbst Anfänger rational, blitzschnell und automatisiert, sodass sie ein passives Einkommen erhalten.

WienerAI umfasst neben KI-Prognosen und Handelsroboter auch Börsenpreisvergleiche und MEV-Schutz zur Renditesteigerung. Ebenfalls besonders interessant sind die Portfolio-Verwaltungsmöglichkeiten und die persönliche Anlageberatung mithilfe des KI-Chats, welcher vergleichbar mit ChatGPT ist.

Bemerkenswert ist auch die hohe Viralität, welche WienerAI erlangt hat. Denn schnell konnte sich das Projekt herumsprechen und wurde von einer Vielzahl von Krypto-Medien und Analysten aufgegriffen. Laut Yellow Trades mit 59.100 Abonnenten könnte er beispielsweise um das Zwanzigfache steigen.

Aufgrund der vielversprechenden Kombination aus KI und Memecoin ist es auch nicht verwunderlich, dass der Vorverkauf schon 6,49 Mio. USD eingeworben hat. In der aktuellen Phase werden die $WAI-Coins für 0,000722 USD angeboten, allerdings findet in weniger als 23 Stunden bereits die nächste Erhöhung statt. Ebenso sinkt die Staking-Rendite, die derzeit noch bei 177 % liegt.

