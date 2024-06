NOTTINGHAM (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak (Konservative) und sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour-Partei haben sich in ihrer letzten TV-Debatte vor der Wahl am 4. Juli einen erbitterten verbalen Schlagabtausch geliefert.

"Wenn Sie den Leuten im Zuschauerraum und im ganzen Land öfter zuhören würden, wären Sie nicht so abgehoben", schleuderte Starmer dem Regierungschef entgegen, als es bei dem TV-Duell in der BBC am Mittwochabend um geplante Kürzungen von Sozialleistungen ging. Sunak schlug zurück mit der Behauptung, sein Herausforderer sei "nicht ehrlich zu den Leuten hinsichtlich seiner Pläne, ihre Steuern zu erhöhen".

Wettskandal bei den Tories überschattet Wahlkampf



Im Hinblick auf den Skandal um Wetten auf den Wahltermin, der seit Wochen Sunaks Tories erschüttert, warf Starmer seinem Kontrahenten Führungsschwäche und mangelnde Integrität vor. Mehrere konservative Kandidaten und andere Personen im Umkreis Sunaks sollen Geld auf den überraschend bekanntgegebenen Wahltermin gesetzt haben.

Sunak kritisierte, sein Herausforderer habe keinen Plan für die drängendsten Probleme des Landes wie die hohe Zahl an Bootsmigranten am Ärmelkanal. Starmer hielt dem entgegen, der als Abschreckung gedachte Plan, irregulär eingereiste Menschen pauschal nach Ruanda abzuschieben, sei gescheitert und die Zahlen auf Rekordhöhe.

Begeisterung kommt nicht auf



In Umfragen liegen Sunaks Tories weit abgeschlagen hinter Labour. Der Premierminister steuert auf eine historische Niederlage zu. Das liegt nach Einschätzung von Kommentatoren jedoch weniger an Starmers Fähigkeiten, Menschen zu begeistern, als an einer generellen Wechselstimmung im Land nach 14 Jahren konservativer Regierung.

Auch bei der Debatte gibt es nur wenig Applaus aus dem Publikum für die beiden Kandidaten. "Sind Sie beide wirklich das Beste, was wir als Premierminister für unser großartiges Land haben?", fragte ein Zuschauer.