Palantir - PLTR: Big Data für Geheimdienste, Pharma- & Finanzsektor!

Genügend Zeit für einen Swingtrade bis zu den Quartalszahlen. Jetzt einsteigen bei der Palantir-Aktie (PLTR)?

Endlich in der Gewinnzone!

Palantir (PLTR) - ISIN US69608A1088

Rückblick: Das Erreichen der Gewinnzone in einem explodierenden Markt, ein Kursplus von rund 42 Prozent in 6 Monate und eine Notierung nahe dem leicht steigenden 20-Tageduchschnitt nach einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen für ein Long Setup bei der Palantir-Aktie. Allein die Kurslücke in der Vorwoche trübt etwas das generell bullishe Chartbild.

Palantir-Aktie: Chart vom 26.06.2024, Kürzel: PLTR Kurs: 24.10 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sollte das bullische Momentum an den Technologiebörsen anhalten, gehört die Palantir-Aktie auf jeden Fall auf die Wachlist. Einstieg wäre beim Überschreiten der Widerstandslinie, das Kursziel haben wir per Measured Move ermittelt. Die nächsten Quartalszahlen sind erst für den 5. August terminiert, so dass ein längerer Swingtrade denkbar wäre.

Mögliches bärsches Szenario

Technologiewerte neigen zur Volatilität, so dass auch die Palantir-Aktie nicht vor Rückschläge gefeit sein dürfte, wenn es irgendwo in der Welt kriselt. Der Stop Loss in Höhe der unteren gelben Linie wäre geeignet, die Verluste in einem solchen Fall zu begrenzen.

Meinung

Palantir hat sich auf Software für das Handling großer Datenmengen spezialisiert. Zu den Kunden gehöreen staatliche Einrichtungen wie Geheimdieste, aber auch der Pharma- und Finanzsektor. Das Unternehmen verzeichnete eine beachtliche Umsatzsteigerung von 17 Prozent auf 2.23 Milliarden USD im letzten Geschäftsjahr. Nach einer langen Durststrecke mit Verlusten konnte 2023 ein Gewinn von 210 Millionen USD erwirtschaftet werden. An der Börse wird die Firma derzeit mit fast 54 Milliarden USD bewertet, was auf den ersten Blick überzogen erscheinen mag. Dennoch könnte sich hier ein neuer Branchenriese entwickeln, der sein Marktsegment ähnlich beherrschen wird wie einst Microsoft die Softwareindustrie revolutionierte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 53.76 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1071 Mio. USD

Quellennachweis: https://www.manager-magazin.de/finanzen/geldanlage/palantir-als-geldanlage-die-ki-supermacht-von-morgen-a-a4005035-9683-4672-8b2d-4e3adcc1b4d8

Meine Meinung zu Palantir ist bullisch.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 26.06.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt kein möglicher Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.