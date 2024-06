SmartStream, der Anbieter für TLM-Lösungen (Transaction Lifecycle Management) für die Finanzbranche, gab heute eine bedeutende Verbesserung seiner Advanced Payment Control (APC) Lösung bekannt. Dieses Update rationalisiert und optimiert die Zahlungsuntersuchungen durch Berücksichtigung einer beliebigen Anzahl unterschiedlicher Zahlungsschienen zur Verkürzung der Lösungszeiten und durch Reduzierung der Kosten in einer Ära der Abwicklung von Echtzeitüberweisungen zusätzlich.

Die Banken sehen sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung von Verbindungen zu mehreren Zahlungssystemen und der Unterstützung unterschiedlicher Nachrichtenformate konfrontiert, wobei jedes System über seine eigenen Regeln verfügt. Die technische Infrastruktur von Banken hat oftmals Probleme, um diese Komplexität effizient zu bewältigen, was zu ineffizienten Abstimmungen, gescheiterten Ermittlungen und Kundenunzufriedenheit führt. Die verbesserte APC-Lösung von SmartStream überwindet diese Probleme, indem sie Finanzunternehmen mit jeder Zahlungsschiene weltweit verbindet und somit eine einzige, integrierte Lösung bereitstellt, um Transaktionen im gesamten Zahlungskorridor zu verfolgen, zu überwachen und zu untersuchen.

Christophe Vastesaeger, Senior Solutions Architect, SmartStream, konstatiert: "Mit steigenden Volumina und über 70% an Ausnahmen für grenzüberschreitende Zahlungen, deren Lösung mehr als fünf Tage in Anspruch nimmt, war es für SmartStream von wesentlicher Bedeutung, eine robuste Lösung für seine Kunden bereitzustellen, um einige der größten Hürden für Finanzunternehmen zu überwinden. Wir sind nun in der Lage, auftretende Ausnahmen zu behandeln. Diese Funktionalität bietet Finanzinstituten nicht nur einen genauen Überblick über die Zahlungen für bessere Finanzierungsentscheidungen, sondern begrenzt auch die Risikoexposition. Darüber hinaus ist die Verwaltung der Zahlungsschienen in verschiedenen Regionen von entscheidender Bedeutung für die Branche. Wir kooperieren kontinuierlich mit unseren Kunden, um sicherzustellen, dass sie den lokalen Standards und behördlichen Anforderungen entsprechen."

Diese Unterstützung von Echtzeitüberweisungen durch die erweiterte Automatisierung von Abgleichungen und Untersuchungen über mehrere Zahlungsschienen hinweg stellt einen bedeutenden Fortschritt im Zahlungsausnahmemanagement dar. Die Fragmentierung der Zahlungssysteme und -korridore führt unterschiedliche Daten- und Nachrichtenformate ein und gestaltet somit das Ausnahmemanagement sehr komplex und arbeitsintensiv und erschwert seine Automatisierung. Die APC-Lösung von SmartStream bietet standardisierte Arbeitsweisen durch vorkonfigurierte Workflows. Dies gewährleistet die Konsistenz und Effizienz über verschiedene Zahlungsschienen hinweg und erleichtert somit die Verwaltung von Ausnahmen und die Aufrechterhaltung der operativen Exzellenz.

Die Lösung umfasst ausgefeilte Analysen, die Einblicke in die Grundursachen für fehlgeschlagene oder untersuchte Zahlungen gewähren. Dies stärkt Finanzinstitute, Probleme an ihrer Wurzel anzugehen und den Aufwand für unterschiedliche Ausnahmefälle, Zahlungssysteme oder Korrespondenzbanken zu verstehen und verbessert die Gesamteffizienz der Zahlungsabwicklung.

