Gruppe würdigt Bemühungen der Mitglieder um nachhaltigere Herstellungspraktiken

Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), eine globale Interessengruppe, die sich für die Förderung nachhaltiger Praktiken in der additiven Fertigung ("AM") einsetzt, hat im Rahmen des dritten jährlichen AMGTA-Mitgliedergipfels 13 Mitgliedsorganisationen für ihre Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Der Gipfel fand am 24. Juni im Biltmore Los Angeles statt und wurde von über 90 Konferenzteilnehmern besucht.

Die Mitgliedsorganisationen wurden in einer von vier Kategorien ausgezeichnet, wobei einige Mitglieder aufgrund ihrer Aktivitäten im vergangenen Jahr in mehreren Kategorien ausgezeichnet wurden. Zu diesen Kategorien gehörten:

Umweltmanagementsysteme Anerkennung für die Aufrechterhaltung der ISO 14001 EMS-Zertifizierung in gutem Zustand

Anerkennung für die Aufrechterhaltung der ISO 14001 EMS-Zertifizierung in gutem Zustand Nachhaltigkeitsberichterstattung Anerkennung für die öffentliche Veröffentlichung von Nachhaltigkeits-/ESG-/CSR-Berichten

Anerkennung für die öffentliche Veröffentlichung von Nachhaltigkeits-/ESG-/CSR-Berichten Forschung zur ökologischen Nachhaltigkeit Anerkennung für die Beauftragung und Veröffentlichung von Forschungsarbeiten, die sich auf die ökologische Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung konzentrieren

Anerkennung für die Beauftragung und Veröffentlichung von Forschungsarbeiten, die sich auf die ökologische Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung konzentrieren Excellenz bei der AM-Nachhaltigkeit Anerkennung für Initiativen zur Erweiterung des Verständnisses und der Reichweite des AM-Sektors bei der Förderung einer nachhaltigeren Fertigung auf globaler Ebene

Fünfundzwanzig Auszeichnungen wurden an dreizehn Mitgliedsorganisationen vergeben, darunter Arkema, California Metals, Danish AM Hub, EOS, Höganäs, Hubbell, IperionX, Materialise, Print City MMU, Sandvik, Sintavia, Stratasys und Tekna. Die Nachhaltigkeitsauszeichnung der AMGTA würdigt und unterstützt die bedeutenden Anstrengungen ihrer Mitgliedsorganisationen bei der Förderung von AM-Technologien und -Praktiken für eine bessere, nachhaltigere und wirtschaftlich vorteilhafte Fertigung auf der ganzen Welt.

Über AMGTA

Die AMGTA wurde 2019 gegründet, um die ökologischen Vorteile der additiven Fertigung in der gesamten Weltwirtschaft besser zu verstehen und zu fördern. Die Mitglieder der AMGTA repräsentieren das gesamte Fertigungsspektrum vom Design und den Rohstoffen bis hin zu den Endprodukten und Anwendern und konzentrieren sich auf die Innovation besserer, nachhaltigerer und finanziell vorteilhafterer Produkte durch beste additive Verfahren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amgta.org.

Sherri Monroe

smonroe@amgta.org

954.308.0888