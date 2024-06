Im Einklang mit Asymchems kontinuierlicher strategischer Ausrichtung und Entwicklung hat das Unternehmen Dr. Cheng Yi Chen als leitende Führungskraft begrüßt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240626564503/de/

Asymchem is pleased to announce Dr. Cheng Yi Chen has joined Asymchem as Small-Molecule Sector CTO. (Photo: Business Wire)

Dr. Cheng Yi Chen trat offiziell am 18. Juni 2024 bei Asymchem als CTO des Bereichs Kleinmoleküle ein. Er wird direkt an den CEO von Asymchem, Dr. Hao Hong berichten. In dieser Position wird Dr. Cheng Yi Chen technische Unterstützung für den Verkauf von chemischen Kleinmolekülen auf dem europäischen und amerikanischen Markt leisten. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die aktive Teilnahme an der technischen Kommunikation für wichtige klinische Projekte im mittleren bis späten Stadium in Europa und den Vereinigten Staaten sowie die Erleichterung der Zusammenarbeit mit wichtigen neuen Kunden, indem er die allgemeinen technischen Fähigkeiten des chemischen kleinmolekularen Sektors der Gruppe nutzt. Außerdem wird er das China Core Team in projektbezogenen technischen Fragen mit europäischen und amerikanischen Kunden beraten und beratende Beiträge zur Kommunikation leisten. Darüber hinaus wird er technische Vorschläge für den Standort Boston in den Vereinigten Staaten unterbreiten und die technischen Abläufe in den Labors für Kleinmoleküle und den Pilotproduktionsstätten in Europa überwachen.

Dr. Chen arbeitete bei Merck Research Laboratories, Janssen Pharmaceuticals von Johnson Johnson, Mirati Therapeutics und Bristol Myers Squibb, bevor er zu Asymchem kam. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Design, der Entwicklung und Implementierung robuster, kosteneffizienter und umweltfreundlicher Herstellungsrouten für niedermolekulare Wirkstoffe, in der Sicherstellung der CMC-Konformität und Qualität, in der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Arzneimittelentwicklungsteams und externen Partnern sowie in der Unterstützung von Zulassungsanträgen. Dr. Chen erhielt seinen Doktortitel in organischer Chemie von der Ohio State University.

Über Asymchem

Asymchem ist ein umfassendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit einem kompletten Kontinuum an Unterstützung von der Präklinik bis zur Kommerzialisierung. Das 1997 gegründete Unternehmen Asymchem bietet integrierte Lösungen für den gesamten Lebenszyklus von Wirkstoffen und Arzneimitteln an und stützt sich dabei auf modernste Technologien wie Flow Chemistry und Green Manufacturing. Mit F&E- und Produktionsstandorten in China, Europa und den USA und einem Team von ausgewiesenen Experten bieten wir einem globalen Kundenstamm eine umfassende Palette von CDMO-Dienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240626564503/de/

Contacts:

Jake Knorr

Senior Director of Marketing

Asymchem

Jakeknorr@asymchem.com