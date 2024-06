Partnerschaft ebnet Kunden wie der Hyster-Yale Group den Weg für neue Anwendungsfälle und die Nutzung des breiteren 5G-Ökosystems

NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von IT-Infrastrukturen und -Dienstleistungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Zebra Technologies, einem führenden Anbieter digitaler Lösungen, bekannt gegeben, um Innovationen im 5G-Geräte-Ökosystem zu beschleunigen und so die Grundlage für eine breite Akzeptanz in allen Branchen zu schaffen.

Im Rahmen dieser mehrjährigen Vereinbarung werden NTT DATA und Zebra Technologies gemeinsam Innovationen entwickeln, um die Einführung von 5G-Geräten voranzutreiben, die für die private 5G-Einführung unerlässlich ist. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen eine intelligente Anlagenverfolgung ermöglichen, die eine Echtzeit-Überwachung und -Verwaltung von Anlagen in Industrie- und Unternehmensanwendungen erlaubt und so für mehr Transparenz, Effizienz und Sicherheitsfunktionen sorgt, die für das Supply-Chain-Management der Industrie 4.0 entscheidend sind.

Ein entscheidendes Hindernis für die private 5G-Einführung war die Verfügbarkeit von 5G-Geräten für Unternehmen. Diese Partnerschaft wird diese Lücke für vernetzte Geräte im Private 5G-Markt für Unternehmen schließen, der nach Schätzungen von Omdia in den nächsten vier Jahren weltweit um 35 wachsen und bis 2028 fast 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Stärkung der privaten 5G-Gerätelandschaft

Die Vereinbarung etabliert Zebra Technologies als strategischen Partner innerhalb der Device-as-a-Service-Praxis von NTT DATA und erleichtert Kunden den Zugang, das Upgrade und die Vereinfachung des Lebenszyklusmanagements und des Supports von 5G-Geräten.

Die Kunden profitieren von der kontinuierlichen Modernisierung ihrer Gerätebereitstellungen und der Möglichkeit, neue Konnektivitätslösungen mit einer führenden Suite von Wi-Fi-, Private-LTE- und Private-5G-kompatiblen Geräten zu nutzen.

Diese Nachricht folgt auf die jüngste Zusammenarbeit von NTT DATA mit Qualcomm, die darauf abzielt, die Entwicklung des 5G-Geräteökosystems zu beschleunigen. Unternehmen, die ihre digitale Transformation vorantreiben, benötigen mehr Konnektivität, um Industrie-4.0-Anwendungen und die Einführung von KI am Netzwerkrand zu unterstützen.

Durch die Nutzung der führenden Rolle von NTT DATA im Bereich Private 5G und der Expertise von Zebra Technologies in den Bereichen intelligente Datenintegration, Asset Management und Frontline-Koordination wollen die beiden Unternehmen die niedrigen Latenzzeiten und die hohen Sicherheitsmerkmale von Private 5G-fähigen Geräten für Mitarbeiter in der Automobil-, Fertigungs-, Gesundheits- und Logistikbranche leicht zugänglich machen.

"In unserem unermüdlichen Bestreben, die Einführung von Private 5G und Edge-KI in Unternehmen voranzutreiben, freuen wir uns über die globale Zusammenarbeit mit Zebra Technologies", sagt Shahid Ahmed, Group Executive Vice President, Edge Services bei NTT DATA. "Diese Allianz unterstreicht unser Engagement, Unternehmen mit transformativen Fähigkeiten auszustatten, die Edge- und Private 5G-Anwendungsfälle und datengesteuerte Erfahrungen vorantreiben."

"Unsere Partnerschaft mit NTT DATA unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden die neuesten Innovationen zu bieten, die von Wi-Fi-, Private LTE- und Private 5G-Netzwerken unterstützt werden", sagte Julie Johnson, Senior Vice President und General Manager of Enterprise Mobile Computing bei Zebra Technologies. "Wir freuen uns darauf, die globale Reichweite der Fähigkeiten von NTT DATA zum Vorteil unserer Kunden zu nutzen und ein wichtiger Teil des wachsenden 5G-Geräte-Ökosystems zu sein, um sicherzustellen, dass Unternehmen in der sich schnell entwickelnden Landschaft von heute erfolgreich sein können."

Verbesserte Netzwerkimplementierung

NTT DATA implementiert ein privates 5G-Netzwerk in den Produktionsbetrieben der Hyster-Yale Group. Die Hyster-Yale Group nutzt auch das Device-as-a-Service-Angebot von NTT DATA, um Einblicke in Anlagen und Materialien zu erhalten und die Kommunikation innerhalb der Anlagen zu verbessern. Dieses Netzwerk arbeitet mit mobilen Handheld-Computern und Tablets von Zebra Technologies zusammen, um Anlagen und Materialien zu verfolgen, während sie in die Produktionsstätten ein- und ausgehen, und liefert wichtige Geschäftsinformationen. All dies wird durch eine kosteneffiziente Bereitstellung im großen Maßstab erreicht, die durch die Device-as-a-Service-Praxis von NTT DATA effizient verwaltet wird.

"Die Aufnahme von Zebra-Geräten in unsere Store Front hat es uns ermöglicht, Geräte über unser Device-as-a-Service-Programm mit NTT DATA zu beschaffen, das eine weitaus größere SKU-Anpassung innerhalb eines Standardgeräte-Sets bietet", so Pierluigi Mastroddi, Direktor für IT Infrastructure Services bei der Hyster-Yale Group.

Vorteile des Modells Device as a Service

NTT DATA bietet seinen Kunden mit Device as a Service eine umfassende, schlüsselfertige Lösung für das Management des gesamten Gerätelebenszyklus. Es bietet fachkundige Planung, Beschaffung, Konfiguration, Bereitstellung, laufenden Support, Analysen, Reparaturmanagement und Geräteausmusterung alles unter der Leitung eines vertrauenswürdigen Partners. So können Kunden ein kosteneffizientes Programmmodell pro Benutzer und Monat nutzen, um Technologieprodukte auf einer Pay-per-User-Abonnement-Basis zu konsumieren, anstatt die Geräte zu kaufen/besitzen.

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein globaler, innovativer Anbieter von Geschäfts- und Technologiedienstleistungen mit einem Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen 75 der Fortune Global 100 und unterstützen unsere Kunden bei der Innovation, Optimierung und Transformation für langfristigen Erfolg. Wir investieren jedes Jahr über 3,6 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung, um Unternehmen und die Gesellschaft auf dem Weg in die digitale Zukunft zu unterstützen. Als globaler Top-Arbeitgeber verfügen wir über vielfältige Experten in mehr als 50 Ländern und ein robustes Partner-Ökosystem aus etablierten und neu gegründeten Unternehmen. Unsere Dienstleistungen umfassen Geschäfts- und Technologieberatung, Daten und künstliche Intelligenz, Branchenlösungen sowie die Entwicklung, Implementierung und Verwaltung von Anwendungen, Infrastruktur und Konnektivität. Außerdem sind wir einer der weltweit führenden Anbieter von digitaler und KI-Infrastruktur. NTT DATA ist Teil der NTT Group und hat seinen Hauptsitz in Tokio. Besuchen Sie uns unter nttdata.com

