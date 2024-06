Laut dem Bericht schätzen die Kunden von Talkdesk die Bandbreite der Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit des Produkts

Talkdesk®, Inc., ein globaler Anbieter von durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützter Customer Experience (CX)-Technologie für Unternehmen jeder Größe, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Contact Center-as-a-Service (CCaaS) Applications Software 2024 Vendor Assessment [doc US52302923 Juni 2024] als Leader eingestuft wurde.

In der IDC MarketScape wurden Technologieanbieter bewertet, die CCaaS-Funktionen für Contact Center und Agenten mit eigenständigen KI-basierten Produkten und/oder Produkten, die KI so nutzen, dass sie sich von ähnlichen, nicht KI-gestützten Produkten unterscheiden, Integrationsmöglichkeiten für andere Contact Center oder angrenzende Funktionsmärkte und Datenmanagement anbieten. Laut IDC-Analyse und Käuferwahrnehmung wurde Talkdesk in der Kategorie "Leaders" positioniert.

Laut dem Bericht "schätzen die Kunden von Talkdesk die Bandbreite der Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit des Produkts. Während KI für viele Unternehmen ein Wunschtraum bleibt, sprachen Talkdesk-Kunden positiv darüber, dass die Funktionen in der Plattform auf den Zeitpunkt warten, an dem sie bereit sind, sie in ihre persönliche Roadmap aufzunehmen. Der KI-Ansatz von Talkdesk bestand darin, eigene Funktionen zu entwickeln, um die Effizienz zu steigern und Kompatibilitätsprobleme zu minimieren. Dazu gehört auch die generative KI (GenAI)."

In Bezug auf Talkdesk heißt es in dem Bericht außerdem: "Branchenspezifische CCaaS-Produkte sind eine Seltenheit auf dem Markt und bieten eine echte Differenzierung für Nutzer, die eine größere Spezifität für ihre Branche suchen. Dazu gehören auf die Branche abgestimmte KI-Modelle und Integrationen in branchenspezifische Kernanwendungssysteme, wie z. B. Epic im Gesundheitswesen, sowie branchenspezifische Compliance und Vorschriften. Die Kunden berichteten, dass die Zusammenarbeit mit dem Anbieter für zusätzliche Funktionen einfach war."

Laden Sie ein kostenloses Auszugsexemplar des IDC MarketScape: Worldwide Contact Center-as-a-Service (CCaaS) Applications Software 2024 Vendor Assessment hier herunter, um mehr darüber zu erfahren, wie Talkdesk die Kundenreise mit KI-gestützten CX-Lösungen transformiert.

Unterstützendes Zitat

Tiago Paiva, Chief Executive Officer und Gründer von Talkdesk, sagte: "Wir begannen unsere KI-Reise im Jahr 2018 mit der Ankündigung, dass Intelligenz das Herzstück all unserer Produkte sein würde, als wir Talkdesk AI einführten. Im Jahr 2021 haben wir Talkdesk Industry Experience Clouds eingeführt, die Unternehmen dabei helfen sollen, ein nahtloses, personalisiertes und vertrauenswürdiges Kundenerlebnis zu bieten. Diese beiden Investitionen haben Talkdesk im Laufe der Jahre völlig verändert, und wir werden auch in Zukunft der CX-Innovationskurve voraus sein. Es ist eine Ehre für Talkdesk, in diesem IDC MarketScape als Leader anerkannt zu werden."

Über Talkdesk

Talkdesk® hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von schlechten Kundenerfahrungen zu befreien. Mit unserer Cloud-nativen, generativen KI-gestützten CX-Plattform, speziell entwickelten Branchenlösungen und erweiterbaren KI-Angeboten versetzen wir Unternehmen in der Cloud und vor Ort in die Lage, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu liefern, die sie wettbewerbsfähiger machen, den Umsatz steigern, die Kosten senken und die betriebliche Effizienz steigern. Mit spezialisierten Workflows und Integrationen, die für unsere Industry Experience Clouds sofort einsatzbereit sind, steigert Talkdesk den Wert für unsere Kunden schneller und einfacher als Legacy- oder One-Size-Fits-All-Lösungen.

Als Partner von Unternehmen auf der ganzen Welt liefern wir kontinuierliche Innovationen und bahnbrechende Ergebnisse. Unser Engagement für Zuverlässigkeit und Sicherheit, gepaart mit unserer Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Versprechen, hebt uns in der Branche hervor. Verbessern Sie das Kundenerlebnis, optimieren Sie Ihre Abläufe und steigern Sie Ihren Umsatz mit Talkdesk. Unternehmen, die ihre Kunden lieben, nutzen Talkdesk.

Talkdesk ist eine eingetragene Marke von Talkdesk, Inc. Alle Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene® Marken der jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung bedeutet keine Verbindung zu diesen Unternehmen oder deren Billigung.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Zu diesem Zweck wird eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern zudem eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

