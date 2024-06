Cognite, der weltweit anerkannte Spezialist für Daten und künstliche Intelligenz in der Industrie, gab heute bekannt, den Energy and Resources 2024 Microsoft Partner of the Year Award erhalten zu haben. Damit hat Microsoft Cognite zum dritten Mal in Folge als weltweit führendes Unternehmen in Bezug auf seine Fähigkeit ausgezeichnet, mit seiner zentralen Industrial DataOps-Plattform Cognite Data Fusion®? sinnvolle und skalierbare industrielle Transformation zu ermöglichen.

Cognite bietet eine einzigartige Kombination aus auf die Industrie ausgelegten KI-Produktfunktionen, speziellem Branchenwissen und Expertise in der Bereitstellung generativer KI für die Industrie. Das aktuellste strategische Angebot von Cognite, Cognite Atlas AI, ist ein Low-Code Industrial Agent Builder, mit dem Industrieunternehmen generative KI nutzen können, um komplexere Vorgänge präziser auszuführen, unter anderem zur Automatisierung von Arbeitsabläufen und zur Unterstützung der Entscheidungsfindung. So lassen sich Effizienzsteigerungen erzielen, die Auswirkungen in zweistelliger Millionenhöhe auf das Geschäft haben können.

Cognite wurde als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner ausgezeichnet, weil das Unternehmen herausragende Leistungen in Bezug auf Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Basis von Microsoft-Technologie gezeigt hat.

"Es ist eine große Ehre, als Energy and Resources Partner of the Year ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die großartige Arbeit unserer Kunden und Mitarbeiter und für unsere enge Beziehung zu Microsoft", so Girish Rishi, CEO von Cognite. "Cognite nimmt weiterhin eine Vorreiterrolle im Bereich Industrial DataOps ein und ermöglicht es Energie- und Rohstoffunternehmen, KI für eine transformative digitale Reise zu nutzen. Cognite Data Fusion®? wurde für die Industrie entwickelt und die Software basiert auf jahrzehntelangem Fachwissen. Durch die Nutzung von Azure-Diensten zur Bereitstellung generativer KI-Funktionen profitieren Kunden von einem einfachen Zugang zu komplexen Industriedaten und digitalen Zwillingsfunktionen, die die Effizienz von Energie-Workflows um das Zehnfache erhöhen. Unsere Partnerschaft wird auch in Zukunft Innovationen für eine nachhaltige Zukunft vorantreiben."

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner gewürdigt, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, Dienste, Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Ehrungen wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt und die Preisträger wurden aus mehr als 4.700 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt. Cognite erhielt die Auszeichnung für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Energie und Ressourcen.

"Wir gratulieren den Gewinnern und Finalisten der 2024 Microsoft Partner of the Year Awards", so Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President bei Microsoft. "Die Dynamik, die durch die zahlreichen KI- und Copilot-Ankündigungen in diesem Jahr erzeugt wurde, gab den Innovationen unserer Partner neue Impulse und ermöglichte die Entwicklung bahnbrechender Dienste und Lösungen für unsere Kunden. Ich bin inspiriert von den Fähigkeiten und der Kreativität in unserem Partner-Ökosystem und die diesjährigen Gewinner beweisen auf wunderbare Weise, was mit KI und der Microsoft Cloud alles möglich ist."

Über Cognite

Cognite entwickelt generative KI für die Industrie. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Stromerzeugung und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um mithilfe von sicheren, vertrauenswürdigen Echtzeitdaten ihre anlagenintensiven Betriebe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu machen. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, mit der alle Entscheidungsträger problemlos auf komplexe Industriedaten zugreifen und diese verstehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und eine bessere Zukunft gestalten können, vom Außendienst bis hin zu entfernten Betriebszentren. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

