Das erste dedizierte Team des Unternehmens in Kanada umfasst den Researchleiter Fred Blondeau und sechs Nachrichtenreporter, die über das Land berichten

Green Street, der herausragende Anbieter von Informationen über Gewerbeimmobilien, weitet seine seit fast 40 Jahren bewährte Expertise und unvoreingenommenen Einblicke auf Kanada aus. Green Street's neue Kanada-Berichterstattung wird exklusive Nachrichten sowie Research und Daten/Analysen umfassen, die sich zunächst auf den öffentlichen Markt konzentrieren, wobei geplant ist, Daten und Einblicke in den privaten Markt folgen zu lassen.

Green Street's Expanded Canada Research and Data Offering (Graphic: Business Wire)

Das Kanada-Research-Angebot wird letztendlich etwa 15 REITs in fünf Immobiliensektoren abdecken Apartment, Industrie, Seniorenwohnungen, Büro und Einzelhandel mit einer Berichtspalette, die mit den Modellen für die USA und Europa innerhalb der SaaS-Plattform von Green Street vergleichbar ist. Zu den REIT-Daten gehören wöchentliche Kursblätter, Kauf-/Halte-/Verkaufsempfehlungen, detaillierte NAV-Modelle und Daten-Downloads mit mehr als 75 Ertrags- und Bewertungskennzahlen für das Portfolio, einschließlich 5-Jahres-Gewinnprognosen. Das Research- und Datenprodukt soll schließlich auch auf 10 private Märkte ausgeweitet werden.

"Wir freuen uns sehr, dass Fred Blondeau und Gaurav Mathur unser kanadisches Researchteam leiten werden. Sie bringen mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Gewerbeimmobilien in Kanada mit, um unser branchenführendes globales Researchteam weiter zu verstärken", sagte Cedrik Lachance, Director of Research. "Durch die Kombination der fundierten Marktexpertise der Analysten mit der Unabhängigkeit, den proprietären Methoden und der bewährten Erfolgsbilanz von Green Street sind wir in der Lage, ein differenziertes Produkt auf den Markt zu bringen, das einen Mehrwert für den wachsenden Markt darstellt und unseren Kunden hilft, Alpha zu generieren."

Green Street News Canada Edition liefert umfassende Bulletins mit exklusiven Scoops und Marktinformationen von einem geschätzten Team von Journalisten aus ganz Kanada, die über alle wichtigen Immobiliensektoren und Anlageklassen berichten. T.J. Foderaro, Chefredakteur der Nachrichtenabteilung von Green Street, wird das über 50-köpfige globale Redaktionsteam des Unternehmens leiten, dem u.a die nachfolgenden Personen angehören: Jenna Cocullo (Montreal/Quebec, alle Sektoren), Zoe Demarco (Toronto Büro Hotels), Rahul Gupta (Toronto Industrie, Rechenzentren Self-Storage), Laura Hanrahan (Toronto Mehrfamilienhäuser Einzelhandel), Matt Lamers (Toronto Finanzierung Industrie), und Jeremy Nuttall (Vancouver, Calgary Edmonton, alle Sektoren).

Jeffry Stuek, Jr., Chief Executive Officer, sagte: "Unsere Präsenz in Kanada ist ein spannender Meilenstein für die globale Expansionsstrategie von Green Street. Unsere zusätzlichen Erkenntnisse, Innovationen und Fähigkeiten werden uns dabei helfen, unsere Mission zu erfüllen, die globale gewerbliche Immobilienbranche zu stärken und unsere branchenführenden Erkenntnisse zu erweitern, um unserem wachsenden Kundenstamm weiterhin einen Mehrwert zu bieten."

Über Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von Research, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für Gewerbeimmobilien in den USA, Kanada und Europa. Seit mehr als 40 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern, ihre Investitions- und Strategieentscheidungen zu optimieren. Das Unternehmen liefert exklusive Marktinformationen, schlussfolgernde Erkenntnisse und vorausschauende Analysen über eine SaaS-Plattform. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.greenstreet.com.

