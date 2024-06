LambdaTest Accessibility Automation rationalisiert die Überprüfung der Barrierefreiheit und gewährleistet so inklusive Webinhalte und die Einhaltung von Barrierefreiheitsvorschriften.

LambdaTest, eine führende Cloud-basierte einheitliche Testplattform, stellt seine neue Funktion Accessibility Automation vor. Diese Lösung hilft Unternehmen, digitale Inhalte zu erstellen, die für alle zugänglich sind, auch für Menschen mit Behinderungen. Durch die automatische Erkennung und Meldung von Barrieren in Webanwendungen gewährleistet LambdaTest die Einhaltung wichtiger Standards wie der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), des Americans with Disabilities Act (ADA) und des Section 508 of the Rehabilitation Act.

Accessibility Automation nutzt den Axe-Core von Deque. Es eignet sich für Unternehmen jeder Größe, da es sicherstellt, dass die digitalen Inhalte auch bei einem Wachstum des Unternehmens umfassend und rechtskonform bleiben. Es lässt sich nahtlos in gängige Test-Frameworks integrieren und erweitert damit die Möglichkeiten für Zugänglichkeitstests.

Dieses Produkt vereinfacht den Prozess der Identifizierung und Behebung von Problemen mit der Barrierefreiheit. Es erstellt umfassende Berichte, in denen spezifische Probleme, deren Schweregrad und Empfehlungen zur Behebung hervorgehoben werden. Dieser gründliche Ansatz umfasst die Überprüfung auf häufige Zugänglichkeitsprobleme wie fehlende Alt-Texte, unzureichende Farbkontraste und die falsche Verwendung von ARIA-Attributen, die für unterstützende Technologien wie Screenreader unerlässlich sind. Die Ergebnisse werden in einem zentralen Dashboard zur einfachen Überwachung und Verwaltung dargestellt.

"Wir bei LambdaTest glauben an eine digitale Welt, die für jeden zugänglich ist", sagte Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Products. "LambdaTest Accessibility Automation wurde entwickelt, um es Entwicklern, QA-Teams und Unternehmen leicht zu machen, Barrierefreiheit in ihre Arbeitsabläufe einzubauen, ohne dass dies mit zusätzlichen Belastungen verbunden ist. Unser Ziel ist es, Barrierefreiheit zu einem nahtlosen Teil der Entwicklung zu machen."

Für weitere Informationen über LambdaTest Accessibility Automation besuchen Sie bitte unsere Website: www.lambdatest.com/support/docs/accessibility-automation/

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht manuelle und automatisierte Tests von Web- und automatisierte Tests von Web- und mobilen Anwendungen in über 3000 Browsern, Geräten und Betriebssystemen.

HyperExecute ermöglicht eine schnelle und effiziente Test-Grid-Orchestrierung in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache und beschleunigt so die Softwareentwicklung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240626494276/de/

Contacts:

Kontaktieren Sie press@lambdatest.com für weitere Informationen