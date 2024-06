© Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa



Mit einem neuen Online-Discounter will Amazon den chinesischen Discount-Riesen Temu und Shein etwas entgegen setzen.Laut Präsentationsfolien, die auf Websites für chinesische Drittanbieter veröffentlicht wurden, könnte Amazon die Waren direkt aus China an die Kunden versenden. Bisher hatte Amazon chinesische Händler ermutigt, Logistikdienste zu nutzen, um die Waren in US-Lagern konzentrieren. Die neue Plattform soll einen eigenen Bereich auf der Amazon-Website einnehmen und ist vorerst nur für eingeladene Verkäufer zugänglich. "Wir erkunden stets neue Wege, um mit unseren Verkaufspartnern zusammenzuarbeiten und unsere Kunden mit größerer Auswahl, niedrigeren Preisen und mehr Komfort zu …