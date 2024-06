Online-Reservierungen für mehr als 35.000* 1 Restaurants in Englisch, Mandarin (Vereinfacht und Traditionell) sowie Koreanisch

Tabelog* 2 eine der bedeutendsten japanischen Such- und Reservierungssites, hat einen Online-Reservierungsdienst für Japantouristen gestartet. Dieser ist auf Englisch, Mandarin (Vereinfacht und Traditionell) und Koreanisch verfügbar. Es können Reservierungen in mehr als 35.000 japanischen Restaurants vorgenommen werden, womit dies der umfassendste Service dieser Art in Japan ist.

1 Am 26. Juni 2024, basierend auf internen Quellen. Größter Restaurantreservierungsdienst (sofortige Reservierungen) für Japanbesucher.

* 2 Tabelog wird von Kakaku.com, Inc. betrieben, einem der führenden Internetunternehmen Japans.

Tabelog's Online-Reservierungsdienst für Besucher aus Übersee

Um der wachsenden Anzahl von Japanbesuchern eine reibungslose Reservierung von japanischen Restaurants zu bieten, haben wir einen Onlinereservierungsdienst ins Leben gerufen, wo Besucher auf Englisch, Mandarin (Vereinfacht und Traditionell) und Koreanisch reservieren können.

*Gemäß der Japan National Tourism Organization wird die Anzahl der Japanbesucher im Mai 2024 die Marke von 3 Millionen übersteigen (Anstieg um 60 im Vergleich zum Vorjahr).

Funktionen von Tabelog's Service:

Suche nach Restaurants in Japan nach Ort, Küche, Preis sowie Angabe von Datum und Zeit des geplanten Besuchs.

Auswahl eines Restaurants aufgrund von genauen Informationen über das Restaurant, einschließlich Gerichten, Fotos, und Kommentaren von japanischen Nutzern.

Überprüfen der Verfügbarkeit mithilfe der Kalenderfunktion und direkte Online-Reservierung auf Tabelog.

*Online-Reservierungen sind derzeit nur für bestimmte Gerichte möglich und es ist eine Kreditkarte erforderlich. Darüber hinaus wird eine Nutzungsgebühr für das System pro Person und pro Reservierung in Höhe von 440 Yen (inkl. Steuer) erhoben.

"Japan ist derzeit bei Touristen aus der ganzen Welt sehr gefragt, und viele möchten die Esskultur des Landes kennenlernen. Aber nur wenige Restaurants sind in der Lage, mit Touristen aus Übersee zu kommunizieren und deren Reservierungen entgegenzunehmen. Deshalb gibt es nur eine Handvoll japanischer Restaurants, die diese Zielgruppe anziehen, sagte Taku Kounoike, Head of Tabelog. "Als ein Medium, das sich mit der japanischen Küche beschäftigt, möchten wir Reisenden dabei helfen, den Charme von Japan kennenzulernen. So stellen wir zahlreiche Restaurants im gesamten Land vor, und bieten die Möglichkeit, sofort online zu reservieren. Wir hoffen, dass das Reiseerlebnis so noch viel beeindruckender wird als zuvor."

Links zu den unterschiedlichen Sprachversionen von Tabelog:

- Englisch: https://tabelog.com/en/

- Vereinfachtes Mandarin: https://tabelog.com/cn/

- Traditionelles Mandarin: https://tabelog.com/tw/

- Koreanisch: https://tabelog.com/kr/

*Laufende Änderungen und Verbesserungen der Site könnten zu Veränderungen der Nutzeroberfläche und der Leistung führen.

Über Tabelog

Tabelog bietet Informationen über fast alle Restaurants in Japan. Nutzer können je nach individuellen Wünschen wählen. Die Informationen werden von den Restaurants selbst und aus Bewertungen und Fotos von Nutzern erstellt. Der Service wird von Nutzern wegen der umfassenden Informationen und der einfach zu bedienenden Oberfläche gut bewertet. Ab März 2024 handelt es sich mit 93,5 Millionen monatlichen Nutzern um einen der bedeutendsten Restaurantsuch- und reservierungsdienste Japans.

Über Kakaku.com, Inc. (https://corporate.kakaku.com/?lang=en)

Kakaku.com, Inc. (TOKYO:2371) wurde 1997 gegründet und ist ein japanisches Internetunternehmen, das mehrere Webdienste betreibt, darunter die Kaufsite "Kakaku.com", den Such- und Reservierungsservice "Tabelog" und die umfassende Jobsuche "Kyujin Box". Im April 2024 brachte das Unternehmen "Jobcube" auf den Markt, eine umfassende Site für Arbeitssuchende in den Vereinigten Staaten.

Serviceübersicht: https://corporate.kakaku.com/company/service/?lang=en

Contacts:

Kakaku.com, Inc.

Public Relations and Investor Relations Office

pr@kakaku.com