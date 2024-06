Zscaler, ein führendes Unternehmen im Bereich der Cloud-Sicherheit, zeigt laut Analysten derzeit eine bemerkenswerte Verbesserung der Gewinnaussichten, was zu einer starken Leistung der Aktie in jüngerer Vergangenheit geführt hat. Diese Entwicklung könnte sich weiter fortsetzen, da Experten ihre Schätzungen für die Unternehmenserlöse weiter nach oben korrigieren. Eine Zunahme von 40,58% der Schätzungen für das aktuelle Quartal unterstreicht das wachsende Vertrauen, welches sich positiv auf den Aktienkurs auswirken dürfte. Die Einschätzung zeigt, dass Zscaler voraussichtlich 0,69 US-Dollar pro Aktie im laufenden Quartal verdienen wird, was einer jährlichen Steigerung von +7,81% entspricht. Für das gesamte Jahr wird ein Ertrag von 2,99 US-Dollar je Aktie erwartet, ein Anstieg um 67,04% im Vergleich zum Vorjahr. Die [...]

