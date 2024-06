Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des hochgradigen Nickel-Kupfer-PGM-Gold- und Silberprojekts Nisk zu Kanadas nächster polymetallischen Mine konzentriert.

Im Rahmen einer 20 Mio. CAD Flow-Through-Finanzierung sind kürzlich die Bergbauexperten Robert Friedland und Rob McEwan beim Unternehmen zum Preis von 1,25 CAD je Aktie eingestiegen. Wir haben nachgefragt, was nun ansteht.

Ich denke, dass sich die Leute angesichts der 6 km zwischen dem am weitesten entfernten Lions-Loch und Nisk Main nun fragen, wie groß das Projekt sein kann. Kann dies Weltklasse sein. Könnte es wie Sakatti oder Platreef oder Norilsk sein?

Ich denke, in erster Linie ist es die Entwicklung von einem Nickelprojekt mit Kupfer- und PGM-Guthaben zu einem polymetallischen Projekt mit sehr hochgradigem Kupfer und PGMs mit einem sehr guten Gold- und Silbergehalt über einer Nickelbasis.

kapitalerhoehungen.de: "Herr Lynch, ich gratuliere Ihnen zu der aufregenden Entdeckung auf dem Nisk-Projekt in Quebec. Welches sind die wichtigsten Highlights, die entdeckt wurden?"

PROMINENTE INVESTOREN

kapitalerhoehungen.de: "Die Aktien von Power Nickel gehören jetzt zu den am aktivsten gehandelten Aktien an der TSXV und Sie konnten Robert Friedland und Rob McEwen sowie andere als Investoren für eine Finanzierung in Höhe von 20 Mio. CAD zu einem Kurs von 1,25 CAD gewinnen. Sind Sie bereits im Gespräch mit industriellen Marktteilnehmern?"

Es war wirklich großartig, dass Investoren wie Robert Friedland und Rob McEwen mit CVMR und Terra Capital zu uns kamen. Es gibt noch einige andere bekannte Namen, die sich zu diesem Zeitpunkt zurückhalten wollen, und wir respektieren das. Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft, diese Namen anzuziehen.

Terry Lynch, CEO, Power Nickel Inc.



Wir haben im Moment etwa 8 NDAs. Wir sind nicht daran interessiert, jetzt zu verkaufen, aber wir sind offen für die Kommunikation und helfen der Industrie, unsere Fortschritte zu bewerten.